Policía desarticuló a la banda criminal “Los miserables de Santa Rosa”



Integrada por cuatro brasileros, un peruano y dos policías en actividad del puesto de vigilancia fronterizo “Santa Rosa”



El pasado 17 de diciembre de 2021, se realizó la desarticulación de la banda criminal “Los Miserables de Santa Rosa” integrada por tres ciudadanos brasileros y un peruano, presuntos autores de la comisión del delito contra el patrimonio, robo agravado a mano armada y el delito contra la vida el cuerpo y la salud, homicidio por proyectil de arma de fuego, en agravio del S3 PNP Sergio Gabriel Rengifo Aspajo.



Luego de haberse registrado el asalto el último fin de semana en contra del Banco de la Nación de La Isla Santa Rosa, en curso de las investigaciones, personal policial nuevamente se constituyó al lugar de los hechos, logrando detener en el interior de su domicilio, gracias a la información proporcionada por una persona, cuya identidad se va a mantener en reserva, a la persona de Samuel Flores Oliveira (18), natural de Leticia, Colombia, domiciliado en el puerto de Santa Rosa, centro poblado Isla Santa Rosa.



La policía le encontró en su poder el celular de su hermano gemelo, quien también estaría involucrado en el asalto a mano armada a la entidad bancaria y que ya no se encontraba en territorio peruano, puesto que, como indicó el detenido, su hermano, habría escapado después del asalto.

En el celular los investigadores encontraron conversaciones donde menciona a un policía que habría ayudado a brindar información exacta de la hora en que la policía ya no iba a estar ahí (en el Banco). Sin embargo no contaron que una patrulla iba a salir después de esa hora, produciéndose el enfrentamiento.

El detenido aseguró que este policía sería el S3 PNP Aaron Romer Arribasplata, quien al término de su servicio en el Banco de la Nación, (pues cabe indicar que desde siempre se coloca servicio en los horarios “muertos”), se constituyó al puesto policial y, según el detenido Samuel Flores Oliveira, él informó a los delincuentes que ya no habían policías, porque iban a salir a las 06:30 de la tarde para el operativo, conociendo ese y otros detalles el detenido. La banda criminal no contaba que un grupo de agentes saldría al término del servicio que había prestado, ocurriendo los hechos anteriormente mencionados.

Asimismo, por otro lado, en el celular incautado, en la bandeja de contactos, se encontró el número 910…, número celular del S3 PNP Freddy Cachique Sinarahua, y una peculiar conversación el 7 de diciembre de 2021 con el hermano gemelo del detenido: Rafael Flores Oliveira (18), el ahora fugitivo.

El S3 PNP Freddy Cachique le escribe al fugitivo lo siguiente: “Positivo. Pero fueron los de la Dirandro que chaparon la merca”; conversaciones que, al parecer, tendrían que ver con la última intervención de la Dirandro de Santa Rosa, que decomisó 32 kilos de droga, el día 7 de diciembre de 2021.

Dada la detención del suboficial de policía, y al presumir que un policía más estaría involucrado, según versión del detenido, sus colegas de estos malos policías, solicitaron a los involucrados que dejen sus celulares sobre la barra de la guardia de prevención, mientras se llevaban a cabo las diligencias.

Cerca de la 1:20 de la tarde del 18 de diciembre de 2021, al celular del S3 PNP Freddy Cachique Sinarahua entró la llamada del fugitivo Rafael Flores Oliveira (18), más de 10 llamadas telefónicas, queriendo el delincuente comunicarse insistentemente con el S3 PNP Freddy Cachique, teniendo, también, conversaciones comprometedoras: “Si no sale mi hermano va a haber plomo contra la comisaría, porque están bien armados Cachique”; motivo por el cual también ordenaron su detención a fin de que se investigue los hechos materia de investigación.

Todos estos hechos fueron comunicados al representante del Ministerio Público, Abogado Demeterio Víctor Astorga García, fiscal adjunto, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Ramón Castilla, para que continúe con las investigaciones conforme a ley.

Entre tanto Samuel Flores Oliveira (18) Moisés López Do Santos (22), Marcelo Curico Pérez (22), Víctor Gabriel Araujo Mariano (18) todos de nacionalidad brasileña. Carlos Leoncio Sangama Curico (23), peruano y los S3 PNP Aron Franchito Romero Arribasplata y S3 PNP Freddy Cachique Sinarahua, quedaron en calidad de detenidos por ser presuntos cómplices y partícipes de delito contra el patrimonio robo agravado a mano armada y el delito contra la vida el cuerpo y la salud, homicidio por proyéctil de arma de fuego, en agravio del S3, PNP Sergio Gabriel Rengifo Aspajo, ocurrido en el centro poblado Isla Santa Rosa. (C. Ampuero)