La Facultad de Ciencias Forestales (FCF) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), estuvo celebrando su XLVII Aniversario de creación, y en este marco desarrolló una serie de actividades académicas, deportivas, culturales y de esparcimiento, que tuvo como día central el viernes 10 de agosto: Se realizó una misa de acción de gracias, el izamiento del Pabellón Nacional, desfile, feria de proyectos y resultados de investigaciones.

La actividad tuvo lugar en la sede central de la FCF, en la Ciudad Universitaria de Zungarococha, con la participación del rector, Heiter Valderrama Freyre, quien es también ex decano de la facultad; además del decano de la FCF doctor Tedy Pacheco Gómez; el decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, doctor Ángel Ruiz Frías; el decano de la Facultad de Agronomía, doctor Darvin Navarro Torres; el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, químico farmacéutico Luis Alberto Vílchez Alcalá; y el decano de la Facultad de Industrias Alimentarias, doctor Róger Ruiz Paredes. Además de docentes, estudiantes y trabajadores. Y como invitado especial estuvo el ex rector de la UNAP, y ahora rector de la Universidad Peruana del Oriente, doctor José Torres Vásquez.

El padre Isidro Lazo Valera ofició la misa que se inició a las 8:00 de la mañana. Quien pidió sabiduría y muchas bendiciones para la familia universitaria. Posteriormente se dio inicio a la sesión solemne. Inicialmente se leyó la reseña histórica de la facultad, acto que estuvo a cargo del secretario académico ingeniero Pedro Ángel Angulo Ruiz. Posteriormente el decano Tedy Pacheco dio su discurso de orden resaltando el esfuerzo que se hizo para mejorar las condiciones básicas de calidad en la FCF, en cumplimiento de las exigencias de la SUNEDU, y la implementación de sus laboratorios, así como otros avances que hacen que su facultad sea una de las mejores, no solo de la UNAP, sino de todas las facultades de forestales de las universidades del país.

También resaltó el trabajo que hicieron muchas autoridades como rectores, decanos y docentes que le precedieron; agradeció también a la Facultad de Agronomía, a la que la FCF perteneció, antes de ser una facultad independiente.

Luego dio su discurso el rector Heiter Valderrama, quien felicitó al decano, docentes y trabajadores de la FCF, por el esfuerzo que hicieron para trabajar en equipo y levantar las observaciones hechas por la consultoría, para estar casi al 100% lista para recibir la supervisión de la SUNEDU. También felicitó a las demás facultades de la UNAP que trabajaron de manera conjunta por el licenciamiento, hecho que fortalece a la institución y está seguro que se licenciarán en el tiempo previsto por la SUNEDU.

El doctor José Torres Vásquez hizo el brindis de honor, muy emocionado al volver a su alma mater, y dijo sentirse orgulloso de ver el crecimiento de la FCF. Posteriormente el rector Heiter Valderrama, acompañado del doctor José Torres Vásquez y el decano Tedy Pacheco izaron el Pabellón Nacional, y se cantó el Himno Nacional del Perú. Acto seguido los decanos presentes izaron la Bandera de la UNAP y se cantó el himno institucional.

Luego se dio inicio al desfile institucional. Participaron los batallones del primer al quinto nivel, de las escuelas profesionales de Ingeniería Forestal y de Ecología de Bosques Tropicales. Quienes marcharon con gallardía y elegancia frente al estrado donde estaban ubicadas las autoridades. Mientras que en los alrededores, los demás estudiantes alentaban a los participantes. Según el jurado calificador, los estudiantes del segundo nivel de la Escuela de Ecología de Bosques Tropicales fueron los ganadores del desfile institucional 2018.

Posteriormente se desarrollaron ferias científicas, donde estudiantes y docentes expusieron los resultados de sus investigaciones y proyectos. Además hubo campeonato deportivo de fútbol de varones y mujeres. Concursos de ajedrez y también concurso de fotografía. Hoy sábado se realizará un almuerzo de confraternidad.