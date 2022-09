Loreto es el 3er departamento del Perú con mayor número de casos por Trata.



Reflexivo y contundente, así fue el mensaje central del Presidente de la Corte de Loreto, Dr. Carlos Alberto Del Piélago, en los dos días del “Encuentro Macro Regional Oriente contra la Trata de Personas”, desarrollado el 27 y 28 de septiembre, en la ciudad de Iquitos.

En el magno evento, organizado por el Ministerio del Interior, el titular de la Corte fundamentó la necesidad de fortalecer aspectos preventivos en la lucha contra la Trata de Personas; lo que no sólo implica difusión para sensibilizar, sino lograr la presencia del Estado, a través de educación, salud y trabajo en beneficio de la población.

“Estamos en una crisis como sociedad, con recursos insuficientes para llegar a toda la región; pese a la voluntad firme de trabajo de las instituciones públicas, la misma no puede trascender efectivamente por las limitaciones presupuestales”.

En la región Loreto, la Trata de Personas acontece con la minería ilegal y la tala de recursos forestales protegidos. Así, al movilizarse personas para la explotación de tales recursos, también, se captan mujeres con fines de explotación sexual para esta zona de campamentos mineros, siendo que, las víctimas trabajan en condiciones deplorables.

En este contexto no es admisible justificar el supuesto “consentimiento” de las víctimas que resulta irrelevante; y no exime la responsabilidad de los involucrados.

Al mismo tiempo, el Dr. Carlos Del Piélago precisó la conjugación del factor vulnerabilidad y etnia, toda vez que, la mayor parte de población indígena de Loreto, según reporte del Ministerio de Cultura (2020), afronta significativas brechas sociales, ocasionando migración de estas personas para desempeñar trabajos paupérrimos.

Po otro lado, se mencionó la preocupante situación de las jurisdicciones de la triple frontera (Ecuador, Colombia y Brasil), donde los efectivos policiales y de las fuerzas del orden son un grupo minoritario y con municiones insuficientes, para enfrentar los carteles que producen y trafican drogas; escenario en donde también tiene lugar la trata de personas.

Finalmente, el Presidente de Corte instó a los participantes a dimensionar la complejidad de este delito, siendo que el Poder Judicial constituye el último agente encargado de luchar contra este flagelo, y es menester se alcance efectividad denunciar y formalización estos casos, a fin que no queden en la impunidad.

El compromiso de la Corte Superior de Justicia de Loreto en la administración de una justicia continúa abocado a la verdadera protección y reparación de las víctimas de Trata de Personas.

CSJ Loreto