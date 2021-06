Loreto recibirá 32 mil dosis de Sinopharm para vacunar población de zonas rurales y comunidades indígenas

Aseguró el director regional de salud, Carlos Calampa.



La vacunación de las comunidades indígenas está más cerca de iniciar que nunca, esto luego de que el director regional de salud de Loreto, Carlos Calampa, informara sobre la llegada de 32 mil dosis de vacuna Sinopharm contra la covid-19 a la región

Según el doctor Calampa, este lote será destinado a la inmunización de población de zonas rurales y de comunidades indígenas. Estrategia que se realizará mediante brigadas previa coordinación con los dirigentes indígenas, con quienes se dialogará para conocer su posición acerca de que se les inmunice con esta vacuna.

Agregó que también se podría incluir dentro de la vacunación al personal de salud que falta inmunizar. Así como a los internos de las diversas ramas de ciencias de la salud que hace días protestaban por no haber sido incluidas en el cronograma nacional e vacunación. “Yo creo que sí se podrá realizar, pero estamos consultando al MINSA y solo falta que nos autorice”. Declaró.

Concluyó que las personas a quienes quedó pendiente inocular su segunda dosis para esta semana deberán esperar algunos días por las elecciones presidenciales. No obstante, precisó que no existe ninguna complicación de salud en recibir la vacuna unos días después de lo establecido. Puesto a que según estudios, la segunda dosis se puede recibir hasta 3 meses después de haber recibido la primera. (A. Padilla)