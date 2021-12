Hasta el momento ha depositado más de 2000 soles y no tiene ganancia alguna

Hasta el departamento de investigación criminal de Iquitos, llegó Julio Bardales Ferreyra (64), denunciando el presunto delito contra el patrimonio – estafa, por la suma de cuatrocientos cincuenta dolares americanos, sindicando como presunto autor a la persona de Peter Elmer Minaquisope Quiroz.

Según al documento oficial, el denunciante refirió que se percató en el facebook de una empresa de criptomonedas – bitcoin, de nombre absystem.pro, motivo por el cual se comunica por correo electrónico. Posteriormente le llega un mensaje a su whatsapp del número +447823829727 indicándole que haga un depósito de 150 dólares para que aumente su ganancia, realizando el depósito.

El día 09 mayo 2021 a las 03:23 depositó al número de cuenta 04529-186245, posteriormente el 26 julio del 202, las mismas, personas se comunican con el denunciante mediante el número +44786114818 para que deposite la suma de 590 soles para que aumente su ganancia, posteriormente el 06 noviembre 2021 se vuelven a comunicar con el denunciante mediante el número +447823829727, para que nuevamente deposite 1,238 soles, accediendo a dicho deposito a la cuenta 003-293-003001330643-83 a nombre de surbtc sac. Hasta la fecha no tiene respuesta alguna.

Ante esta situación las autoridades advierten a la población tomar sus medidas y no se dejen estafar por estos anuncios que hay en las redes sociales, es que lo único que hacen es apoderarse ilegalmente de su dinero. (C. Ampuero)