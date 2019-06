Hoy en audiencia esperan que Sala Civil ratifique sentencia que declaró suspensión de Línea de Transmisión Moyobamba Iquitos

Abogado de IDL Juan Carlos Ruiz Molleda, estará en la sustentación de revisión de apelación que ha hecho el Estado.

Audiencia será a las 8 de la mañana en la CSJL.

Desde ayer se encuentra en Iquitos un equipo de profesionales de IDL, para ver el tema sensible en la Amazonía. Entre ellos Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador del área de litigio constitucional, Defensa Legal IDL.

“Para este miércoles (hoy) a las 8 de la mañana se ha programado la audiencia en la Sala Civil de la Corte Superior de Loreto, a fin que se revise la apelación presentada por el gobierno en relación a la sentencia emitida sobre el proyecto: “Línea de Transmisión Energética Moyobamba Iquitos”.

El año pasado se emitió una buena sentencia desde el Primer Juzgado Civil Transitorio, se declaró fundada la demanda remarcando que se SUSPENDA el proyecto hasta que se consulte a los pueblos. Una sentencia buena, equilibrada.

Entonces frente a ella el gobierno ha apelado, específicamente a través del ministerio de energía y minas y la PCM. Este miércoles se revisará la apelación en segunda instancia. Estamos como abogados de ORPIO, es la parte demandante y contamos igual con el apoyo técnico de “Foro Solidaridad Perú”.

Lo que se solicita es que la Sala Civil confirme la primera sentencia. Son 640 km de extensión de línea, significa una deforestación de 50 metros a cada lado, no se quiere consulta. Es un proyecto trabajado de espaldas a las comunidades, muy mal hecho. No puede hacerse un proyecto de envergadura a espaldas de las comunidades.

De no ser favorecidos, nosotros nos vamos al Tribunal Constitucional, si confirman la primera sentencia todo queda ahí. Por fallos anteriores que he visto de la Sala Civil, pienso que será una confirmación porque el gobierno no tiene una argumentación sólida. Además, el proyecto se lo han entregado a una empresa junior, no solvente, no sólida. Algo tan delicado no se puede entregar así nomás”, dijo Ruiz.