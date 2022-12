Expuso el Dr. Christian Carey Ángeles, frente a los futuros funcionarios de salud de la nueva gestión regional.

Pero no fue lo único que dio a conocer, principalmente habló sobre el plan de malaria 0, el mismo que cuenta con presupuesto importante para mitigar. Le preocupa que en Yavarí y Balsapuerto, los casos de malaria en comparación al año 2017, se vienen incrementando.

“En estos momentos hay una situación de brote de dengue y los niños fundamentalmente son los afectados. El último brote en menores fue en el año 2011, hoy después de 11 años se observa, no en esa magnitud, pero sí que viene dando a los niños susceptibles, a los que no les dio en esa época” mencionó Carey.

Habló frente a los futuros funcionarios de salud, que gracias al plan malaria 0, trabajado a nivel nacional por el Minsa, en Loreto ésta se haya disminuido en un 75%. El plan tiene un presupuesto hasta el 2030, pero éste lógicamente tiene que sustentarse año a año y obtener resultados en cuanto a la contención del avance de la malaria.

“En estos instantes hay distritos de muy alto riesgo de malaria, que son las que aportan más malaria en la región. Están en Datem del Marañón el 50% de los casos. Loreto Nauta y Ramón Castilla.

En Datem están los distritos de Andoas, Pastaza y Morona. Luego de Nauta, Trompeteros, Tigre y Urarinas. En Ramón Castilla, el distrito de Yavarí y Ramón, como distrito en sí. En Balsapuerto y Yavarí, se vienen incrementado los casos” dio a conocer.

Luego habló que cuentan con un presupuesto de 9 millones 545 mil soles, para estrategias del plan de eliminación de la malaria. Quedando pendiente de la aprobación de una brecha por 4 millones 124 mil soles, que se debe sustentar y trabajar en base a las estrategias correspondientes.