“Hay responsabilidad tanto en los que confeccionan los insultos por redes, como en los que reenvían los mismos”

Precisó Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal, coordinador del equipo de Litigio Constitucional.

Ex directora regional de Educación, Efrocina Gonzales, se pronuncia en base a noticia agraviante subida en Facebook a través de cuentas falsas.

Ella fue designada en ese cargo en el periodo regional del ex presidente Yván Vásquez, cuyos juicios orales de presunta corrupción vienen teniendo celeridad en el Poder Judicial.

Lo que sin duda atemoriza y causa honda preocupación, no solo en el directamente imputado, sino entre los más recalcitrantes defensores, como la ex directora regional de educación de Loreto, Efrocina Gonzales. Mucho más, luego del precedente ejecutado hace pocos días contra el alcalde de San Juan, Martín Arévalo, quien ha sido llevado al penal de manera preventiva por 9 meses.

Sobre los acostumbrados agravios elevados en redes sociales a través de cuentas falsas, que dan pie a una serie de comentarios extremadamente ofensivos (de gente a la que le gustaría que en Loreto siga campeando la corrupción); y de las herramientas tecnológicas a aplicarse en estos tiempos para llegar a conocer de dónde nacen, se pudo entrevistar a Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal.

“Si insultan frente a terceros hay una agresión, pero ante la opinión pública, medios de comunicación, es una difamación, es un delito. Y para ello se pone una querella ante el juez penal de turno. Primero hay que identificar a los responsables y el siguiente paso es poner la querella. Porque si bien hay libertad de expresión, la libertad de expresión no da cobertura al insulto. Una cosa es la crítica en torno a temas de interés público y otra cosa el insulto, el vejamen.

Ahora la policía de alta tecnología identifica rápidamente a través del IP a los responsables, ahora se puede identificar de dónde salieron los agravios y a ellos hay que querellarlos, acusarlos del delito de difamación ante el juez penal y pedir una reparación civil.

Ya existen muchísimos resultados de la policía de alta tecnología, hoy de manera rápida se puede identificar desde qué celular o máquina salió el insulto y una vez que se identifica, colocar la denuncia, hay tecnología especializada que maneja la policía para identificar de dónde sale el insulto.

Y tiene responsabilidad no solamente el que escribe, sino igualmente quien lo reenvía. Ya hay un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema sobre el tema. Existe una serie de mecanismos de defensa ante este tipo de hechos, pero es clave primero identificar a los responsables de realizar esos insultos y luego a aquellos que los reenvían, contra ellos se debe introducir la querella correspondiente”, puntualizó Juan Carlos Ruiz.

Ex directora regional de educación Efrocina Gonzales.

Designada en la época del ex presidente regional Yván Vásquez, escribió en su cuenta oficial de Facebook, sino que lo desmienta, lo siguiente:

“Es la misma que “denuncia la corrupción” todos los días en su canal de red, porque no tiene otra opción? Ella que raja de todos y todas? Ella la que se dice inmaculada? Vaya se disfraza de mansa paloma y en realidad es una hiena por dentro. Sorpresas que da la vida! A ver ministerio público, ahí la tienen!” escribió el día jueves a las 9 y 33 horas.

En la misma cuenta donde opina respecto a la muerte del líder aprista Alan García, colocando una foto donde Alan, participa con hábito en la procesión del Señor de los Milagros. “Estuve ahí cerca. Que descanse en paz ya que, en vida, nunca lo dejaron tener paz”, escribió a 5 meses de la muerte del líder.

En nuestro caso, hace referencia a varios post subidos en cuentas falsas, en los que colocan a un par de ancianos llorando e indicando que la periodista les ha quitado su casa. Un tema que fue debidamente aclarado desde el año pasado cuando un magistrado igual reenvió dichos agravios hechos desde cuentas falsas a sus contactos. Justamente uno de los jueces que liberó al ex presidente regional de la cárcel en mayo 2018.

Señala la ex directora regional Efrocina Gonzales, que nos decimos ser “inmaculadas”, falso. No somos mansas palomas, no nos disfrazamos de nada, más bien sí somos “hienas” por dentro y por fuera, luchando casi en solitario contra la extremada corrupción que sigue postergando y dinamitando la posibilidad de una mejor calidad de vida de todos los loretanos.

Habiendo ocupado la más alta designación en el sector educación, ¿no sabe lo que es la prescripción adquisitiva de un predio? Que hay un periodo de 10 años para solicitarse, en este caso la escriba vive 23 años en el predio. Nunca he conocido a los supuestos ancianitos, nunca hubo contrato de por medio o algo parecido, no se ha sorprendido a nadie y todo lo demás que hablan en los agravios a los que usted da fe por ensañamiento con esta periodista.

Entre a la página de Sunarp a ver si en realidad antes hubo un título de propiedad o en el proceso desarrollado hubo alguna leguleyada ejecutada ante el Notario Público para obtener la adquisición. Lamentable su posición. Y como usted dice: “Sorpresas que da la vida!”. Bien dicho. Hace años usted nos elogiaba y aconsejaba que usáramos casco al manejar la moto, porque nuestra cabecita y mente era brillante, que Loreto la necesitaba. ¿Ya se olvidó de todo ello?

Nos reservamos el derecho de la denuncia, puesto que se están impulsando otros mecanismos de defensa que la Constitución nos otorga. Por segunda vez, ante un personaje identificado, como usted y el perito Erlin Cabanillas Oliva, que igualmente ha compartido la noticia subida en cuentas falsas; nos vemos obligados a responder directamente, dando la cara, como siempre, no ocultándonos de nadie.

Desde siempre hemos tenido conciencia de los riesgos de nuestra profesión y que no hay que responder a mafias enmascaradas, pero sí ante los visibles contra los que se puede accionar. Los ataques continuarán, lo sabemos, pero por ahora, mientras no sean identificables, los dejamos correr entre las aguas pestilentes de la corrupción porque para eso les pagan.

(Luz Marina Herrera Lama)