Medida fue declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo de acuerdo al funcionario.



El gerente regional de Salud Loreto, Dr. Chaner Zumaeta, indicó que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo declaró ilegal la huelga de los trabajadores de la GERESA, razón por la que anunció que aplicarán la normativa de descuentos y despidos a los trabajadores que no asisten a sus puestos de trabajo.

“La huelga fue declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo, razón por la que se aplicará el debido proceso administrativo de descuentos a aquellos trabajadores que no se encuentren en sus centros de labores, y algunos casos el despido que corresponde”, declaró.

En cuanto a la preocupación ciudadana sobre la atención en los locales, el funcionario señaló que todas las dependencias de la GERESA se encuentran trabajando con normalidad, con la excepción en el local central, ubicado en la calle Colonial, en el distrito de Punchana. “Todas las otras dependencias como la DIREMID o Salud Ambiental se encuentran atendiendo con normalidad”, señaló.

El Dr. Zumaeta recalcó que desde su gestión continuarán trabajando de la mano con los sindicatos que se encuentran debidamente acreditados ante la cartera de Trabajo, pues muchos trabajadores sindicalizados, según el gerente, no están habilitados con organizaciones sindicales en vigencia. “Solo tenemos 3 que están legalizadas en la gerencia. La base Fenutsa, la de obstetras y la de odontólogos”, añadió.

Adicionalmente, ante la versión de que no desea recibir a los dirigentes del grupo de trabajadores que se encuentra en pie de lucha y de que no apertura espacios al diálogo, el gerente desmintió esta información señalando que convocó en más de una ocasión a los líderes de la manifestación a conversar respecto a su pliego de reclamos.

En los documentos mostrados por el funcionario, de fechas entre el 20 al 24 de mayo, el secretario general del Sindicato Unificado de la GERESA Loreto, Carlos Bardales tenía conocimiento en tres oportunidades de una convocatoria al diálogo por parte de la autoridad regional de salud. (D.Rengifo)