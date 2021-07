Fortalecerán regulación de los servicios de saneamiento

Con recomendaciones de la OCDE



La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), junto a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), iniciaron, el 2019, el proceso de implementación del Análisis del Impacto Regulatorio (AIR), con el objetivo de mejorar la calidad de la regulación en el Perú para que la población acceda a un mejor servicio de agua potable y alcantarillado.

En ese sentido, la OCDE publicó el informe Implementing Regulatory Impact Analysis at Peru’s National Superintendence of Sanitation Services (Implementación de análisis de impacto regulatorio en la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento de Perú), con las recomendaciones hechas al regulador para desarrollar el proceso de forma eficiente y ajustado a los estándares internacionales.

El informe proporciona recomendaciones para implementar el AIR como una práctica permanente en la elaboración de normativa por parte de la Sunass.

Como se sabe el Análisis del Impacto Regulatorio (AIR) es un enfoque sistémico para evaluar críticamente los efectos positivos y negativos de las regulaciones propuestas y existentes. De esta forma, se puede seleccionar la mejor opción, evaluándolas mediante el análisis de costo-beneficio. Además, este análisis incluye un proceso de consulta pública, con el objetivo de hacer ajustes a los instrumentos regulatorios utilizados, lo que permite identificar omisiones, sesgos, efectos no identificados. De esta manera, se da a conocer a los prestadores, usuarios y sociedad en general, los beneficios y costos de las decisiones del regulador.

La Sunass, siguiendo estas recomendaciones, aprobará en los próximos días los instrumentos normativos internos para la implementación del AIR en la institución. Igualmente, está desarrollando algunos casos pilotos aplicando el sistema del AIR.

Seguir los lineamientos y sugerencias de la OCDE hará posible que la Sunass se desarrolle como una institución moderna e independiente, con regulación y políticas públicas efectivas y de alto impacto en beneficio de la población usuaria de los servicios de saneamiento.

El informe está publicado en https://bit.ly/3ekkbG2 y puede servir como modelo para otras instituciones de la región y del mundo que se encuentren en el proceso de implementación del AIR.

OCDE

El objetivo de la OCDE es promover la adopción de principios, recomendaciones y buenas prácticas internacionales en mejora regulatoria, así como políticas que optimicen el desarrollo económico y el bienestar social de las personas. Además, de fomentar la transparencia, controlar la calidad de la regulación y asegurar la rendición de cuentas.

El ingreso del Perú a la OCDE es una política de Estado promovida por sucesivos gobiernos, que tiene la participación integral de distintos sectores nacionales, entre los que se encuentra la Sunass.

(C. Ampuero)