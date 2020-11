“El Bambú presta servicios ambientales extraordinarios de gran beneficio para la especie humana”

Expresó el empresario Ing. Agrónomo Carlos Luis Vela Díaz, que hoy impulsa la siembra de dicha especie.

Señala que en el mundo existen 1,750 especies de Bambú y cada una con sus propias características botánicas.













Y debe ser puesto que visitar la zona de la virgen “Rosa Mística” (Nauta) en un día de intenso calor, se agradece de veras a cada uno de los bambús que pululan por el lugar por el rico aire y olor que generan. Y éstos deben ser muy espirituales ya que rodean a la imagen de la virgen mencionada en una especie de gruta natural.

Luego de esa estadía se pudo visitar el fundo turístico del empresario “Cayo” Vela, quien es un apasionado del cultivo bambú, el mismo que viene expandiendo por todas las hectáreas de su terreno llamado “Campechano´s”. Asegura que se viene dedicando a la actividad económica y productiva por casi 40 años.

“He sido una de las empresas líder en la industria porcina con búfalos, cabras, etc. Ahora estoy en el proyecto del bambú que me apasiona demasiado por los múltiples beneficios ambientales que presta a la población desde el punto de vista de generar riqueza a partir de él.

El bambú es un pasto gigante, único cultivo sustentable en el mundo que cuenta con dos galardones entregados por instituciones representativas del mundo como la ONU y FAO como la mejor planta y al mejor cultivo. Porque es una de las plantas de los mil usos, sin embargo, en China le están dando 20 mil usos” cuenta.

¿Cómo cuáles?

-En todo utilitario, utensilios, contra-placados, laminados, platos descartables, cañitas, bicicletas, calculadoras etc. Reemplaza al plástico al 100%, todo lo que hace éste, lo puede hacer el bambú. La mueblería de la más alta gama en el mundo es con bambú, muebles de una pieza sin un clavo, sin ningún ensamble.

Hay un abanico inmenso de variabilidad de cosas que se pueden hacer con el bambú. Hay muchas variedades, amarillo y verde, entre otras de gran utilidad. Estoy introduciendo especies de muchas partes, China, Taiwan, África, hay personas que han traído y sembrado. Ellos luego me pasan el material genético de algunas especies. Los otros son semillas botánicas que las hago germinar, crecer y luego los propalo.

¿Cómo se lleva con las otras especies?

-No hay ningún problema, se asocia con otros cultivos en armonía. El sistema radicular es muy fuerte, el tejido horizontal es de gran fortaleza, de gran magnitud; son las que hacen resistencia para evitar los derrumbes, son estabilizadores de talúes, para reforzar las pendientes. Son defensores de la ribera de los ríos. En China no hay des-barrancamiento. Los picos más elevados en una geografía, son todos verdes, llenos de bambú.

¿Qué desea de todos ellos?

-Yo siempre quiero dejar mi cota generacional, mi colegiatura académica de mi profesión, quiero dejar algo y he descubierto el bambú. Es amigable con el medio ambiente, uno de los mayores captadores de dióxido de carbono, uno de los mejores estabilizadores de suelos, mejores afloradores de las cuencas de agua. Cada caña de bambú puede almacenar hasta 15 litros de agua. Todo tiene dinámica armónica con el bambú.

El bambú presta servicios ambientales extraordinarios, paisajismos, purificación, de la biomasa que suelta de ahí se produce biocombustibles, biochard, carbón activado, medicinal que ahora se está sacando. Existen 1,750 especies de bambú en el mundo. Cada una con sus propios usos y características botánicas que benefician la existencia del hombre.

¿CÓMO HACEN LA CECINA?

Brevemente se pudo conocer el proceso aplicado para finalmente obtener la famosa cecina loretana. En el centro hay varias personas que se dedican a deshuesar el cerdo para sacar la deliciosa carne. Luego le aplican algunos ingredientes naturales y pasa un pequeño horno artesanal. Después de un tiempo prudencial, sale la mundialmente famosa cecina de la selva.

HARTOS LAGARTOS…

Otro de los atractivos en el fundo de Vela, son las pozas llenas de lagartos y caimanes. Felizmente, todos debidamente encerrados para evitar problemas y sustos mortales a los ocasionales visitantes.

En un espacio están los más grandes, en otra los medianos y a un costado, otra poza donde están los caimanes pequeños qué a esa edad, también saben pelear por apoderarse de un pescado arrojado por el propietario del fundo. Verlos de cerca en cantidad, realmente escarapelan el cuerpo.