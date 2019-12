Docentes protestaron en frontis de la Casa del Maestro

*Fue por poco tiempo ya que luego se dignaron en abrir para que ingresen.

En la puerta de la Casa del Maestro, habían colocado que la entrega de tickets para el sorteo de canastas navideñas, sería desde las 8 am. a 12 del día. Y el sorteo en sí, sería a las 6 pm.

“Esto no puede ser, nosotros hemos acabado una actividad en el colegio, otras colegas recién acaban de hacer trámites y han venido a recoger sus tickets porque para eso aportamos en el año y encontramos la puerta cerrada, diciendo que solo atenderían hasta las 12. Eso no puede ser”, dijo una maestra.

Por largo rato se estaba tocando la puerta del local y no había respuesta. “Yo estoy llegando del Napo, otros de otras zonas alejadas y nos damos con esta sorpresa. No puede ser. El año pasado incluso nos daban el ticket antes que sea el sorteo y ahora no ¿por qué?”, interrogó otro maestro visiblemente molesto.

Al sentir que la presión subía, una de las docentes encargada de la rifa y dicha organización procedió a abrir la puerta para hacer pasar a los docentes, quienes recibirían su ticket. “No es que no les queremos dar, sino que estamos consolidando todos sus datos”, expresó. “Eso no nos dijo antes, eso no nos dijo antes…” le respondieron.