Deporte en línea

El silencio de los estadios, de las losas deportivas, de la canchita del barrio, de la cuadra, han empezado nuevamente sus actividades desde las más pequeñas hasta las más grandes ligas del mundo, paulatinamente, en tanto la fuerza del Covid-19 lo permita, así como las medidas de protección que nuestra economía, también nos permita.

Aunque para las canchitas deportivas en los espacios populares no hace falta mucho o casi nada de protocolo de seguridad, porque incluso antes del término de la cuarentena, muchos “rebeldes” ya habían empezado a pelotear, por ejemplo.

Lo curioso de la etapa de la cuarentena es cómo los amantes del deporte se empezaron a ingeniar también para llevar la emoción de las canchas, o por lo menos intentarlo, a través de las líneas del sistema de comunicaciones por internet y las plataformas sociales. Una forma de divertirse y tener presente que el deporte es parte esencial en nuestras vidas.

Algo que llamó la atención también es la permanencia de los programas deportivos de comunicadores que tuvieron la idea de revivir eventos deportivos pasados y del reciente pasado, también para mantener viva la llama del amor al deporte. Es como cuando los programas de comentaristas deportivos encontraron el mejor momento de desempolvar o revisar sus archivos y volver a vibrar con espectáculos que por la coyuntura salieron más que nunca, de la historia, como las glorias del fútbol peruano.

Así como muchas actividades, en la actualidad, el deporte en gran medida seguirá permaneciendo en línea, mientras poco a poco se da el asomo a las canchas deportivas de forma oficial y en eventos de igual forma de la oficialidad. De pronto, los entrenamientos ya han iniciado con miras a futuros campeonatos, varios de ellos ya reprogramados.

Desde nuestra postura de espectadores nos queda la satisfacción de saber que se tendrá mucho cuidado con los deportistas a fin de evitar contagios, ello tomando las medidas de prevención, donde la acción es en conjunto, nadie debe excluirse y no cumplir, porque el riesgo es para todos.

Hoy más que nunca la indisciplina debe ser castigada con rigor, ya que no estamos hablando de una simple enfermedad, sino de una enfermedad con un comportamiento todavía en investigación, unas veces leves, otras moderadas y otras letales. No avisa, solo si te llegó el tipo crítico se teme que seas un candidato a los registros fúnebres.

Ni los deportistas, ni nadie está libre, así que a seguir cumpliendo con el distanciamiento físico de dos metros mínimo, lavado de manos unos 20 segundos con abundante agua y jabón, así como el uso de las mascarillas básicamente, así como la limpieza y desinfección.