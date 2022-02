Mesa técnica se llevó a cabo en dos comunidades para informar los avances de las agendas establecidas tras la toma de la Estación 5.



Las reuniones entre la comisión integrada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Petroperú con los pobladores awajún afiliados a la Organización de Pueblos Indígenas y Campesinos del Alto Marañón (ORPICAM) y a la Federación Indígena Awaún del Río Apara (FENARA) finalizaron con buenos términos por ambas partes, dejando compromisos de ejecución de obras por parte de las entidades estatales. Así nos lo dio a conocer el periodista de Datem del Marañón, Marco Vizalote.

Cabe resaltar, que estas reuniones se realizaron en el marco del acta de acuerdo firmada el 17 diciembre de 2021 en Estación 5, luego que pobladores awajún de estas organizaciones paralizaran por más de 75 días el bombeo de petróleo en el Oleoducto Norperuano, en una medida de lucha que denominaron “Paro Amazónico” ante el incumplimiento de sus demandas por parte del Estado.

Es así que, en primer lugar, el pasado viernes 11 de febrero se estableció la mesa técnica en la comunidad de Nueva Alegría, distrito de Manseriche, provincia Datem del Marañón, donde se adelantó que este año se construirán e implementarán siete locales comunales multiusos, dos oficinas para las organizaciones indígenas mencionadas, y se capacitará en actividades productivas a la población awajún.

Por parte de la PCM asistió Fabiola Lisbeth Alburqueque Vilchez, de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo. Mientras que por Petroperú estuvo presente el Gerente Corporativo de Desarrollo Sostenible, Raúl Francisco Verano Vásquez, así como los asesores del circuito petrolero. La reunión se inició con el saludo awajún y un baile tradicional con los visitantes.

Sin embargo, la cita por momentos se volvió tensa por el reclamo de los pobladores ante una denuncia puesta contra sus dirigentes. Razón por la que llegaron con lanzas en mano hasta la mesa de la comisión para presentar su malestar. Por su parte, la representante de la PCM, Fabiola Albuquerque, se comprometió a dirigir un oficio a la procuraduría pública para dar a conocer que tengan en cuenta el manifiesto de la población.

Asimismo, Verano Vásquez anunció que en unos 45 días tras terminar los expedientes técnicos se debe iniciar la construcción de los locales de las comunidades, así como las oficinas de ORPICAM y FENARA.

El ingeniero Vásquez firmó el documento respectivo y reconoció que si bien con estos acuerdos no se establece el cierre de brecha, si se deja la base para una relación más cercana entre ambas partes y que traiga mayores resultados en un futuro cercano.

Del mismo modo, la tarde del sábado 12 febrero, la comisión visitó la comunidad de Atahualpa, río Apaga en Manseriche, donde fueron recibidos por Ángel Tuyasa, apu de la comunidad, y Tito Tuyasa, presidente de FENARA. La reunión siguió un programa parecido al del día anterior.

En aquella jornada, las mujeres awajún expresaron enérgicamente sus dudas frente a los funcionarios, afirmaron que ya están cansadas de tantos papeles y exigen acciones. Por su parte, Tito Tuyasa señaló que si hay postergaciones al documento suscrito los awajún volverán a tomar la Estación 5. También pidió al presidente Pedro Castillo que cumpla con los pueblos indígenas, quienes votaron por él.

Es así que se acordó conformar un comité de vigilancia y seguimiento para garantizar el cumplimiento de lo firmado.

En el caso de ORPICAM, Ismael Perez Petsa, asesor indígena, manifestó que el pueblo awajún está organizado y no se cansará de exigir sus derechos. Ante esto, la asamblea a una sola voz gritó la frase “el pueblo, unido, jamás será vencido, sin luchas no hay victoria”. Agregó que si no se cumple con los plazos, volverán a movilizarse a la Estación 5. (A. Padilla)