El presunto delincuente lo habría estafado días antes



Rusbel Alvarado, fue capturado y acusado por un joven que presentó su denuncia ante la comisaría 9 de Octubre tras acusarlo del delito de estafa y robo de su mototaxi que había perdido días antes.

El agraviado, indicó que realizó el pagó de 1500 soles a Alvarado para la devolución de su mototaxi que fue hurtado de la vereda de su casa. El presunto estafador le habría asegurado la devolución del vehículo.

“Él se contactó conmigo y me dijo que le dé dinero para que sea intermediario en la devolución de mi mototaxi. Le pagué 1500 soles, pero nunca más me llamó y me bloqueó las llamadas y mensajes de la nada”, contó la víctima.

El joven no se quedó de brazos cruzados, y para capturarlo, involucró a una tercera persona que se hizo pasar como víctima de robo para citar a Alvarado. Al llegar al lugar acordado, el joven con ayuda de varias personas, lo retuvo hasta la llegada de los efectivos de la policía.

El joven que aseguró ser víctima de robo y estafa, pide la devolución de su dinero y de su movilidad, ya que es su herramienta de trabajo, además afirmó encontrarse desesperado por ser el sustento de su hogar ya que tiene un hijo de 3 años y una bebé de solo 5 meses de nacida. (D.Rengifo)