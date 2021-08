Centro oncológico con denuncias e inestabilidad laboral

Ayer aún continuaba atendiendo el médico oncólogo Wilbert Mamani.



Aunque parece que no por mucho tiempo más. La renuncia es inminente. Y ahora el problema será grande para los familiares y pacientes oncológicos que veían cierta atención en Iquitos, antes que vivir todo un vía crucis en el INEN de Lima.

Ayer se dijo que el doctor Mamani se iría por una serie de aristas que no lo tenían contento en Iquitos, además de la inestabilidad de los pacientes debido a que él pasaba 15 días en esta ciudad y los otros 15 días en Arequipa. No había un seguimiento continuo de la enfermedad y atención de los pacientes, él se quejó que no le daban los informes detallados.

Ayer este medio de comunicación se acercó al centro oncológico para ver si el doctor Mamani había puesto su renuncia. Aún no lo hacía ante su jefe inmediato, Luis Arteaga Mendoza. Más bien terminamos recibiendo una denuncia de presunta negligencia de parte de familiares de la señora Amalia Aguilar Ramírez, quien sería operada por tercera vez de cáncer al estómago.

“Nosotros no sabemos si el doctor Carlos Calampa (director regional de salud) tiene conocimiento que el doctor Mamani pasa 15 días en Iquitos y los otros 15 días se va a Arequipa, quedando los pacientes sin un seguimiento cercano ya que están afectados de cáncer. Hace dos semanas falleció un señor. Parece que en estos instantes existe una controversia entre el doctor Mamani con las enfermeras, así como con el jefe de apellido Arteaga.

Parece que cuando no está Mamani, quien lleva el tratamiento es el doctor Arteaga y cuando retorna Mamani de Arequipa, se molesta y dice por qué le han dado ese tratamiento etc. Esas controversias están perjudicando a los pacientes y a nosotros como familiares. Ahora dice que por tercera vez van a operar a nuestra madre, eso no puede ser.

Por favor hacemos un llamado al doctor Calampa, para que contrate a un oncólogo que se quede los 30 días del mes en Iquitos y no tengamos que pasar por estas negligencias, nuestra madre está muy debilitada. La operó y después viajó ¿qué es eso?” interrogaron los familiares.

Y en verdad, se espera que pronto arreglen esos problemas al interior del centro que ve a pacientes vulnerables en todo el sentido de la palabra. (LMHL).