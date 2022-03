Dirigentes y asesores de AIDECOBAP solo quieren dinero



Al cumplirse 24 días del bloqueo de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECOBAP) en la comunidad de Bretaña, capital del distrito de Puinahua (Requena, Loreto), el presidente de la Junta de Autoridades del Puinahua, Julio Sampaya, afirmó que los dirigentes y asesores de la asociación solo buscan repartirse el dinero del fondo social que promueve la empresa Petrotal, que opera el Lote 95.

Criticó que AIDECOBAP realiza medidas de fuerza “cuando le da la gana” o “cuando le falta plata”, y aseguró que esas maniobras no promueven el desarrollo del distrito. En ese sentido, denunció que el presidente de AIDECOBAP, James Pérez, y sus asesores, Daniel Saboya y José Fachin, solo buscan un beneficio económico a través de la extorsión a la empresa y el Estado.

“Investiguen a Pérez, Saboya y Fachin, ¿de qué viven? Ese señor James Pérez no tiene trabajo ni profesión”, exclamó a un medio radial.

Afirmó que los tres dirigentes están engañando a sus seguidores ofreciendo un bono mensual con recursos del fondo social 2.5% que tiene la única finalidad de promover el desarrollo de todo el distrito con obras y proyectos.

La junta informó al Gobierno los abusos que comete AIDECOBAP, indicó Sampaya al explicar que ello motivó el envío de efectivos de la Policía a Bretaña.

“El Gobierno ha oído a los puinahuinos, se le ha pedido que aplique las sanciones, que restablezca el orden público”, señaló a un medio radial.

En ese sentido, exigió que el Gobierno se mantenga firme en su decisión de restablecer la paz y el orden en Puinahua.

Aseguró que la población, que es mayoritariamente mestiza, no permitirá que AIDECOBAP reparta los recursos del fondo entre sus dirigentes, porque su finalidad es el bienestar de todo el distrito.