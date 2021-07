Alcantarillado colapsa e inunda calle

En el asentamiento humano 3 de noviembre



La torrencial lluvia que cayó ayer en horas de la noche dejó varias calles afectadas en la zona del distrito de Belén, por inmediaciones de la cuadra 25 de la participación.

Los vecinos manifestaron que debido a este fenómeno natural todas sus casas y calles quedaron completamente inundadas con aguas servidas.

“Realmente fue desesperante, poco o nada podríamos hacer para evitar que el agua entre nuestras viviendas. Hemos hecho el reclamo al alcalde de Belén para que pueda solucionar este problema y hasta la fecha no nos escucha. Nuestros niños se enferman al tener que pisar estas aguas contaminadas llenas de excremento. Con olores fétidos no podemos vivir tranquilos, no podemos ingerir nuestros alimentos porque vivimos prácticamente en la inmundicia”, contó un vecino de la zona.

Según los pobladores, un grupo de funcionarios de la Municipalidad de Belén les prometieron que iban a rellenar este sector y que también iban a realizar el levantamiento de rasante pero hasta la fecha no han hecho nada.

“Estamos olvidados por nuestras autoridades, lamentablemente cuando quieren voto, se les ve por acá. Cuando ya asumen el cargo de alcalde o de funcionarios nunca más nos hacen caso”, precisó otro vecino.

Los pobladores de este asentamiento humano no descartan protestar y tomar acciones radicales, debido a que sus demandas no son escuchadas.

EL DATO

No es la primera vez que los vecinos de este lugar tienen que pasar por esta situación caótica. Hace unos meses bloquearon la avenida Participación por el mismo motivo y nunca fueron escuchados. (C. Ampuero)