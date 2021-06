23 familias invaden terreno comunal de AA.HH Rosa Panduro en San Juan Bautista

Indican que espacio no es utilizado hace 30 años



23 familias decidieron tomar un terreno comunal del asentamiento humano Rosa Panduro en el distrito de San Juan Bautista. Se trataría de personas que radicaban en zonas aledañas al pueblo joven y que desde ayer por la mañana decidieron establecerse en el espacio de dicha localidad.

“Hemos venido 23 personas en representación de todas las familias. Las autoridades no hay cuando nos den el apoyo, estamos rogando hace tiempo. Por eso hemos decidido hacer invasión en este terreno. No podemos soportar ya las mentiras de las autoridades”. Manifestó una moradora.

Los ciudadanos aseguraron que la zona nunca se utilizó desde la creación del asentamiento humano, hace unos 30 años, y que desde entonces se encuentra en abandono total tanto por parte de las autoridades como de las juntas vecinales.

Agregaron que desde hace dos gestiones les indican que en la zona se ejecutará una obra correspondiente a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. Sin embargo, argumentaron que hasta la fecha no han visto ningún avance y que cuando fueron al municipio a consultar sobre el tema, no supieron darles ninguna explicación. Hecho que motivó a la toma de acciones. (A. Padilla)