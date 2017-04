Wilmer Chávez Sandy, presidente de ORIAP.

“El cálculo que hacen para el pago de servidumbre es solo de una pequeña parte del territorio y no de todo el área que ocupan”.

Una nueva protesta en la zona de Andoas. El presidente de la Organización Interétnica del Alto Pastaza – ORIAP, sede en la localidad de Andoas, distrito de Pastaza, líder indígena Wilmer Chávez Sandy, en la presente nota explica por qué hasta la fecha no pueden solucionar el pago de servidumbre con la empresa petrolera Pacific Stratus Energy, a favor de las comunidades de Alianza Capahuari y Los Jardines.

“Nosotros llevamos reclamando el derecho de servidumbre por más de 19 meses y es un proceso largo, el reclamo nos corresponde por ley. En este proceso están dos comunidades Alianza Capahuari y Los Jardines. La lucha que se ha emprendido es con la finalidad de expulsar a la empresa de la tierra que les pertenece a los hermanos, eso porque no están cumpliendo con el pago del derecho de servidumbre a estas comunidades

Entonces nosotros ya les llamamos como invasores porque la figura es que una empresa viene y utiliza tu tierra y no quiere cumplir con el derecho que corresponde al pago de servidumbre, que en este caso debe hacer la Pacific Stratus Energy.

Lo que exigen las comunidades está amparado por la Constitución Política del Perú, y también por el Convenio 169, donde dice bien claro que las tierras ancestrales aunque no sean tituladas son propiedad de las comunidades porque es su ámbito, su mercado, en la cual tienen su subsistencia.

Es el pago por el uso de sus tierras. En un inicio la empresa petrolera mencionada ofreció pagar el monto de 104 mil soles a Los Jardines y el monto de 116 mil soles a Alianza Capahuari por los dos años del ocupar sus tierras”.

Dice que el tema es que las comunidades no aceptaron porque se dieron cuenta que no era un cálculo justo. “Es que consideran que el monto no está de acuerdo a la realidad del uso de su tierra. Solo lo calculan de una parte del área que ocupan, no del total. Si establecieran los montos por el total que están ocupando, la cantidad sería mayor”.

Esto se respalda en un Decreto Supremo que salió el 2015. Porque anterior a esto, no se estaba pagando ese derecho a los pueblos indígenas. “El decreto indica que el tema de servidumbre que se dada antes gratuitamente a las empresas, ya no será así, se revierte a las comunidades, un pago por el uso.

Ellos han sacado sus propios montos, a su conveniencia, pero los pueblos dijeron no, porque no están haciendo una buena tasación. Es más, mi tierra es rica en diversidad. Estamos hablando que la empresa estaría ocupando más de 100 hectáreas solo en una comunidad.

Cuando Pacific quiso pagar ese monto la comunidad dijo no, y que esto se resuelva en base a la legalidad. Que el Estado valorice las tierras. Se fue un tasador, pero evaluaron solo sobre una parte del área. Entonces se dio una protesta y el Ministerio de Energía y Minas se comprometió a tasar nuevamente en un plazo de 20 días.

Hicieron el trabajo de tasación, pero casi sobre las mismas mediciones de la empresa que hizo el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. Nos han enviado un informe y calcularon algo de 200 mil soles para Alianza Capahuari y para Los Jardines 114 mil.

Pero fue casi lo mismo, porque no calcularon sobre las áreas que ocupan los campamentos, las baterías, los pozos petroleros, por donde pasan las líneas de media tensiones, canteras; solo consideran la carretera y una línea de ducto. Pero el director de Energía hizo un compromiso de que el cálculo de servidumbre iba a ser de todo el área que ocupa la empresa, así dijo al pueblo.

Esto no es un capricho como ellos dicen, antes de la medida de protesta nos hemos sentado a conversar varias veces, que sí lo van a hacer, que ya, esperen un poco. Y pasa el tiempo y nada.

Si nosotros queremos hacer un cálculo, eso nos va a costar, y nosotros no tenemos dinero para contratar un tasador de tierras. Además eso es una potestad del Estado. Nosotros no estamos pidiendo otra cosa que no está dentro de la ley. Si ellos cumplieran todo estaría tranquilo, pero lamentablemente, como siempre han hecho lo que han querido, estamos en estas disputas por un Estado incumplido, que no hace caso a su propia legislación”.

(Diana LM.)