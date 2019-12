Trabajadores de Maynas acatan huelga indefinida

Debido a que les adeudan varios meses de sueldo

Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Maynas se han declarado en huelga indefinida debido a que no se les estaría cumpliendo con el pago de sus haberes desde hace varios meses, por tal motivo señalan que no darán su brazo a torcer mientras no les hagan efectivo sus pagos.

Los trabajadores iniciaron esta radical medida la mañana de ayer colocándose en los exteriores de la mencionada comuna y bloqueando por varias horas el ingreso a la misma.

Serían más de 400 trabajadores que se ven perjudicados debido al incumplimiento con el pago de sus salarios por parte de la municipalidad. Asimismo, la comuna les planteó como solución pagarles el 50% del mes de diciembre y lo restante quedaría pendiente para el mes de enero, no obstante, dicha propuesta no habría sido aceptada por los trabajadores.

Hasta el momento los trabajadores vienen amenazando con suspender totalmente sus labores, entre ellos también el personal de limpieza pública, lo cual puede traer graves problemas de salubridad en la ciudad, teniendo que ya existe un gran déficit en el servicio de recojo de inservibles, el mismo que se complicaría aún más con esta radical medida que han iniciado los trabajadores. (R. Graicht)