Ladrón estaría dentro del área de farmacia porque únicamente se lleva esos productos, mientras que la policía no da resultado de sus investigaciones.



Y así piensa la mayoría de trabajadores de ese nosocomio, cansados de ver cómo se llevan los narcóticos que sirven para las operaciones de los pacientes, por tercera vez, sin que nadie los descubra a fin que reciban una drástica sanción.

El tema será tratado hoy en asamblea de trabajadores desde las 7 de la mañana en los pasillos del hospital regional. También sobre presuntas irregularidades presentadas en el concurso público para cubrir 43 plazas asistenciales y administrativas. Y el tema sobre su escala salarial que se debe registrar desde estos días.

“Es el tercer robo que se registra en el almacén de la farmacia y el director del hospital parece que más bien favorece a los químicos, los premia, como a uno que lo ha puesto como jefe de logística.

Todo esto se le está yendo de las manos al director, ni siquiera hay una llamada de atención para los responsables de no custodiar bien los bienes, ni una suspensión, eso no es posible, son tres robos de medicamentos controlados sumamente importantes.

Yo pienso que el ladrón debe ser un vicioso, porque sabe lo que se lleva, o sea, los narcóticos. Tiene conocimiento de lo que hace, un ladrón extraño entraría y se llevaría lo que podría, no iría de frente a los narcóticos. Eso llama la atención y no pasa nada con las investigaciones” dice Flores, secretario de comunicación del sindicato.

SE PRONUNCIÓ EL DIRECTOR DEL HOSPITAL.

Al médico Miguel Bacha, se le encontró caminando por la zona donde cuidan los vehículos que llegan al nosocomio. Se le consultó por el tercer robo de narcóticos.

“Pese a que se ha reforzado la seguridad en la puerta y ventana del almacén de farmacia del hospital, nuevamente me comunican que han robado narcóticos como Fentanilo y otros. No han entrado por la puerta, sino por la ventana y la policía ya está al tanto de lo ocurrido” dice el director.

¿Y qué respuesta ha habido de los dos robos anteriores, no descubren a los ladrones de narcóticos?

-Todo se ha denunciado y las investigaciones están en manos de la policía de Punchana, es el tercer robo que sufrimos. Aún no conocemos quiénes son los que han ingresado a robar pese a que se han dado imágenes y facilidades para que la policía investigue. (LMHL).