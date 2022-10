Denuncian ausencia de atención del Estado tras derrame de petróleo



Las 15 comunidades afectadas por el derrame de petróleo en la quebrada de Cuninico y el río Marañón, ayer volvieron a retomar su medida de fuerza que es el impedimento de la navegación fluvial por la falta de atención del Estado tras el derrame de petróleo que afectó la zona.

De acuerdo con Julio Ariruha, presidente de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón, luego de dos días de las elecciones regionales y municipales 2022, no hubo compromisos del Estado para sostener una mesa de dialogo en la zona afectada, motivo por el cual, al mediodía de ayer, volvieron a bloquear el río Marañón.

A 20 días del derrame de petróleo, hasta el momento el presidente Pedro Castillo o representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, anuncia una fecha para acudir a la comunidad de Cuninico a conocer la gravedad de la contaminación ambiental, precisó el apu Julio, quien lamentó que el incidente no tuvo la misma atención que lo ocurrido en la costa peruana.

También comentó que tiene niños y adultos mayores enfermos con problemas estomacales que son atribuidos al uso del agua debido a que no cuentan con una fuente de agua potable para poder consumir, y sobre la alimentación señaló que la ayuda humanitaria no llega para todos.

Sobre el proceso de electoral en el distrito de Urarinas de la provincia de Loreto, comentó que no presentó inconvenientes, debido a que permitieron el transito fluvial de las embarcaciones y no restringieron que la población acuda hacia sus locales de votación para ejercer su derecho. (K. Rodriguez)