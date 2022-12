Autoridades del Puinahua apoyan adenda que protege Fondo 2.5

La Junta de Autoridades del Puinahua (JAP) manifestó su satisfacción por el acuerdo alcanzado por PetroTal y Perupetro en la redacción final de la adenda al Contrato de Licencia del Lote 95, que permitirá crear formalmente el Fondo de Desarrollo del distrito de Puinahua.

Tras informar que la presidenta de Perupetro, Isabel Tafur, les detalló los términos de la adenda, la JAP enfatizó que están de acuerdo con la propuesta.

“Apoyaremos su aprobación para que se haga realidad de una vez por todas el anhelo de contar con este fondo ofrecido por la empresa y que ayudará a mejorar las aulas, la atención de salud, la señal de Internet, el suministro de energía, entre otras necesidades urgentes de los puinahuinos”, manifestó la junta.

De igual forma, criticó que la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (Aidecobap) mantenga una postura “intransigente y delincuencial” porque pidió la aprobación de la adenda y ahora que ya está lista no la acepta.

“Sus seudodirigentes rechazan todo, no quieren el desarrollo de nuestro distrito porque ellos viven como reyes en Iquitos”, recriminó al exigir al Gobierno que ponga orden a las tropelías que viene promoviendo la asociación.

“¡Hagan valer su autoridad!”, exhortó tras explicar que solo Aidecobap se opone al acuerdo alcanzado entre PetroTal y Perupetro. “¿Van a permitir que por la absurda posición de esa asociación se perjudiquen todos los puinahuinos? ¡No pues, ya basta!”, exclamó.

Finalmente, reiteró su pedido al Ministerio de Energía y Minas para que convoque “de una vez” a la Mesa Técnica del Lote 95 y al Gobierno a fin de que se pueda formalizar la creación del fondo.

“Escuchen al pueblo, no a unos seudodirigentes haraganes, sin empleo conocido, que solo promueven el enfrentamiento y las protestas sin razón (…) ¡Recuperemos el tiempo perdido! Sigamos dialogando en paz y pensando en lo mejor para nuestros hijos”, concluyó.