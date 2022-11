Su paralización producirá un efecto en cadena perjudicial para todos



Si la producción del Lote 95, operado por PetroTal, se paraliza por medidas de fuerza como la que impulsa la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECOBAP), el perjuicio económico será para todos, desde el Gobierno central hasta las mismas comunidades del Puinahua y de otras localidades loretanas.

Así lo aseguró el economista Roger Grandez, director de Prospectiva Amazónica, al advertir que si no hay producción en el Lote 95, no se podría establecer el pago de las regalías, tampoco las transferencias por canon y sobrecanon, ni se efectuaría los aportes para el Fondo de Desarrollo del Distrito de Puinahua, que promueve PetroTal.

Como resultado de efecto en cadena, advirtió, Loreto definitivamente no recibirá ni un centavo de canon petrolero porque el Lote 95 es el único que está trabajando. “El único jugador petrolero activo (en Lotero) es el Lote 95, es la única gallinita de los huevos de oro que está empollando”, graficó.

Las regalías petroleras pagadas por la operación del Lote 95, desde el 2013 a octubre pasado, sumas más de US$ 36.5 millones que se ha destinado al canon y sobrecanon que se distribuye al Gobierno Regional de Loreto, a los municipios provinciales, distritales, universidades, y a las mismas comunidades a través de los “núcleos ejecutores”, entre otros.

Si la actividad petrolera desaparece de Loreto -considerando que su último bastión es el Lote 95- todas las instancias del Estado dejarán de percibir una inyección de recursos para atender a la población.

Al respecto, Grandez señaló que en Puinahua se han implementado cuatro núcleos ejecutores que construyen veredas y refaccionan aulas, entre otras obras de salud y acceso a la energía con el canon petrolero que reciben. Si la producción petrolera se detiene, no habrá recursos para esos importantes trabajos.

En octubre, Loreto recibió S/ 15.7 millones de canon petrolero que se distribuyó en los distintos niveles de Gobierno. Esta cifra podría crecer su la actividad petrolera florece de forma sostenible en el distrito y esto no se limita a la producción petrolera, también aborda el “efecto multiplicador” de este sector.

Roger Grandez destaca que la industria petrolera fomenta e impulsa otras actividades productivas formales, sobre todo en los sectores logística y servicios. Este dinamismo es fundamental para generar empleos de calidad y el cumplimiento de las normas laborales y fiscales, entre otros.

Sin actividad petrolera, advierte, la economía de Loreto, que actualmente tiene un nivel de informalidad entre el 75 y 78 por ciento, daría un negativo salto hasta más del 95%.