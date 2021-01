Irregularidades en obra de saneamiento de Loreto Nauta

No se estaría realizando de acuerdo a las estipulaciones contractuales.



Monto de la materia de control: S/ 149,025,706.51. Fecha de emisión de informe: 15/12/2020 Unidad orgánica que emite el informe: GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO.

Situaciones adversas: Terreno elegido para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar) no cumpliría con disposiciones específicas de la normativa sobre distancia mínima de retiro con relación a zonas pobladas y afectaría los intereses de la entidad ante posibles contingencias.

Asimismo, la entidad no habría verificado la disponibilidad integral de dicho terreno, el mismo que actualmente presenta reclamación de propiedad por parte de terceros. Se transgredió la siguiente normativa: – Reglamento de la Ley N ° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N ° 344-2018- EF, vigente desde el 30 de enero de 2019 y modificatorias. Artículo 41°. Requisitos para convocar 41.2. Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno, salvo que, por las características de la obra, se permita entregas parciales del terreno.

En este caso, la Entidad adopta las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, salvo lo dispuesto en el numeral 146.2 del artículo 146°. Artículo 146°. Responsabilidad de la Entidad 146.2. La Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de éstas se encuentra a cargo del contratista.

El hecho expuesto, afectaría los intereses de la Municipalidad Provincial de Loreto ante posibles contingencias como: solicitudes de modificaciones contractuales por parte del contratista, reconocimiento de mayores costos, así como conflictos con la población asentada en las cercanías.