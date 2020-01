Uno de cada dos vacacionistas extranjeros que visitan el Perú son millenials y la mayoría de estos visitantes proviene de países latinoamericanos, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

La generación millenials, conformada por alrededor de 2,000 millones de personas a escala mundial, abarca a los nacidos entre 1979 y 1994. Según la publicación Turismo In de Promperú, las regiones que más visitan los millenials son Lima, Cusco y Puno.

Vemos que Loreto no está en este resalte del tipo de visitantes respecto al año en que nacieron, sin embargo, a simple vista podemos comprobar por nuestras calles de Iquitos y en los sitios de concentración turística se observa muchos jóvenes visitantes extranjeros de Europa y EE.UU.

También se puede observar millenials peruanos de diversas regiones, donde por su aspecto físico vendrían de zonas de sierra. Y esto definitivamente nos alegre ver tanta juventud que se interesa por conocer la Amazonía, aunque los registros oficiales no nos señalan esta especie de invasión millenials por acá, se hace notoria.

La diferencia es muy clara, puesto que hace un par de décadas aproximadamente los visitantes extranjeros eran casi en su totalidad personas de la tercera edad jubilados, difícil se veía a jóvenes, menos a niños. Actualmente se puede ver también al parecer a promociones de colegios o grupos de adolescentes.

En el registro nacional Los visitantes millenials proceden, principalmente, de Chile, Argentina, Ecuador, Colombia y Brasil. Los demás residen en Estados Unidos y países europeos. Debido a sus características, los millennials eligen vacacionar en el Perú porque es un destino idóneo para realizar turismo de aventura, conectarse con la naturaleza y disfrutar de nuestra riqueza cultural y gastronómica.

Las actividades que más realizan los millenials son el trekking o caminata, la visita a sitios arqueológicos y reservas naturales.

Otro dato dice que 4 de cada 10 millennials que compraron paquetes para organizar sus vacaciones, lo hicieron vía online, mientras que los 6 restantes realizaron el trámite de manera presencial en una agencia de viajes. Asimismo, el 68 por ciento tuvo a Internet como el medio que más influyó para tomar la decisión de viajar al Perú.

Asimismo, Promperú se encuentra implementando nuevas estrategias para que los viajeros pertenecientes a este segmento permanezcan más días conociendo las bondades del país. Y que también promocionen con más fuerza la belleza natural de la Amazonía.