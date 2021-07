Incendio deja una casa destruida en el distrito de Saquena

Una vela prendida con que veneraban un santo habría provocado el siniestro



Esta vez el santo estuvo de espaldas. El pánico se había apoderado de los vecinos el día de ayer en horas de la mañana, luego que una vivienda se incendiara en la calle Bagazan, ubicada en el distrito de Saquena, en la provincia de Requena, departamento de Loreto.

La información señala, que cerca de las 9:15 de la mañana del último martes, los gritos de muchos vecinos alertaban de un incendio en este sector.

Los pobladores salieron de sus viviendas y se percataron de la humareda y el fuego que se levantaba desde el interior de la vivienda del señor Elder Tangoa. Una noche antes era el poblador había dejado una vela prendida venerando un santo que tenía en el interior de su casa. Al parecer, esto hizo que se originara el incendio, sin embargo, las autoridades vienen investigando el hecho.

Esto hizo que los vecinos se preocupasen y empiecen a correr por todos lados buscando baldes y bandejas con agua para tratar de controlar el siniestro y así evitar que se propague a las demás viviendas. Afortunadamente después de varios minutos los vecinos que se unieron para combatir el fuego lograron controlar el siniestro.

“Gracias a Dios logramos apagar el fuego a tiempo. Dentro de la vivienda explotó un bidón de plástico que contenía petróleo. Felizmente no pasó a mayores absolutamente nada. Todo fue un milagro y con la ayuda de todos los vecinos y con la unión que hicimos logramos que no haya un incendio de grandes proporciones”, contó un poblador.

Se supo que el municipio de Saquena, envía personales defensa civil para evaluar los daños y ayudar a la familia damnificada.

(C. Ampuero)