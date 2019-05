Gobernador visitó hospital regional de loreto tras fuerte temblor

Infraestructura hospitalaria soportó sismo de 7.5 y no tuvo daños estructurales

Pacientes están a buen recaudo, aunque se llevaron el susto de sus vidas.

El gobernador de Loreto, Lic. Elisbán Ochoa, tras reunirse con los miembros del COER Loreto se trasladó hasta el Hospital Regional “Felipe Santiago Arriola” y verificó que no se produjeron mayores daños y que los pacientes estaban a buen recaudo.

Ochoa recorrió los ambientes de dicho nosocomio y comprobó que el lugar solo presentaba algunas grieteas pero que no eran de mayor consideración, puesto que la estructura del mencionado edificio estaba intacta.

“A Dios gracias que no haya sucedido lo peor, me alegra saber que los pacientes y el personal de este hospital, están a salvo”, señaló la autoridad.

Aprovechó la ocasión para saludar a los pacientes, quienes gracias al rápido accionar del personal del hospital fueron evacuados a zonas seguras, aunque se llevaron el gran susto de sus vidas.

Finalmente, el gobernador loretano informó que el próximo 31 de mayo se llevará a cabo el Simulacro Nacional de Sismo y pidió la participación masiva de la población. “Los loretanos siempre hemos creído que no somos una zona sísmica y creo que nos equivocamos, por eso debemos prevenir antes que lamentar”, refirió. ?