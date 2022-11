Petroperú denunció 11 ataques y más de 50 cortes contra la tubería del Oleoducto



La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Nauta-Loreto corroboró, durante la diligencia realizada el 15 de octubre, que el derrame de crudo que se extendió por el río Cuninico y llegó al río Marañón, fue resultado de un corte intencional realizado por terceros al Oleoducto Norperuano (ONP).

“Tal como quedó registrado en el Acta de Fiscalización en campo de Osinergmin, las autoridades de las entidades mencionadas constataron la existencia de un corte pasante de 19 centímetros en sentido transversal a la tubería, con abertura de cinco milímetros, por donde se produjo la fuga de crudo que originó la contingencia ambiental”, precisó Petroperú a través de un comunicado.

Asimismo, dejaron constancia que este y otros cinco cortes adicionales que a diferencia del primero no lograron perforar la tubería, han sido realizados con un elemento mecánico maniobrado por personas no identificadas.

Tal como se había informado la petrolera anteriormente con participación de la Policía Nacional identificaron inicialmente que el derrame en Cuninico fue originado por un corte intencional de terceros, no obstante, tras el izaje de la tubería realizado por la FEMA y el Osinergmin, se corroboró de manera oficial este ataque.

Petroperú actuó de manera inmediata obturando el punto de derrame con la colocación de una grapa metálica el mismo día que tomó conocimiento del evento e inició labores de contención y recuperación de hidrocarburos y limpieza inicial.

Según la empresa desde diciembre de 2021 a la fecha, el ONP ha sufrido 11 ataques con más de 50 cortes intencionales. Todos han sido confirmados y son materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.