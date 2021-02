Fiscalía anticorrupción abrió investigación por sobrevaloración en adquisición de pulsioxímetros

De manera pro-activa ministerio público inició investigación preliminar.

Adquisición fue hecha por la dirección regional de salud en junio del año 2020.

Un hecho que parece increíble, pero que es cierto. Una transacción comercial que pese al millonario monto, se hizo de manera directa. Y que ojalá el ministerio público no declare compleja la investigación, pues los indicios razonables de presunta corrupción saltan a la vista de todos los ciudadanos indignados luego de conocer el Contrato 034-2020 donde se da cuenta de la adquisición de los aparatos que máximo llegan a costar 200 soles; comprados cada uno a 2,895 soles.

El negocio lo hicieron a través de una IOARR. ¿Qué es una IOARR? “Son las inversiones públicas que no constituyen un proyecto de inversión -es decir- las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR) tienen como primera característica que su objeto principal de intervención es sobre un activo que forma parte de una Unidad Productora”.

Se conoce que los propietarios de la empresa ganadora, antes fueron sancionados por OSCE hasta el 2023. Por lo que luego a fin de poder seguir siendo proveedores habría cambiado el nombre de Medical al distintivo actual. El pasado 23 de junio 2020 firmaron tremendo contrato que ahora los lleva –una vez más- ante el ministerio público a rendir cuentas.

Se hizo la contratación directa 005-2020, con ítem paquete 11 con contrato 034-2020 a través de una IOARR. “Adquisición de equipos de laboratorio, mobiliario y equipos de otros activos completos en el hospital regional de Loreto” dice entre otros centros de Maynas. Con CUI 2485149.

Documento firmado entre el gobierno regional a través del director regional de administración Ing. Freddy Fernando Ramos Zavala y del otro lado, “Logística y equipamiento Globales SRL”, ubicada en calle Arica 613 cuya representante legal es Gilda Macedo Flores.

El 12 de junio 2020 el órgano encargado de contrataciones adjudicó la buena pro de contratación directa 005-2020 a la empresa. Contratación de bienes de un IOARR cuyo monto total asciende a 01 millón 396 mil soles, todo exonerado del 18% del IGV.

En la descripción para adquisición aparece dos ventiladores mecánicos, cada uno 119 mil soles lo que hace un total de 238 mil soles. Luego 400 pulsioxímetros adulto a un precio por unidad de ¡¡¡2,895 soles!!! Lo que hace un total de 1´158 mil soles. Incluidos los ventiladores un total de: 1´396 mil soles.

En todo caso la noticia propalada necesita de urgente aclaración. Siendo que las fiscalías no están laborando de manera presencial, sería importante conocer qué mecanismo utilizarán para que estas investigaciones, como otras de magnitud por tratarse del dinero de un sector tan vulnerable como es salud; avancen y no se queden paralizadas por un temor más grande que el coronavirus.

De resultar cierto todo lo narrado a través de diversas plataformas de información, el tema sería como para exclamar: “Esas acciones no tienen perdón divino”.

(Luz Marina Herrera Lama).