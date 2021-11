Se trata del Dr. Chaner Zumaeta Córdova, ex jefe de UCI del hospital regional.

Justamente hoy en Diresa hay paro de 24 horas pidiendo cambio de funcionarios.

Nuevo director del hospital regional es el Dr. Miguel Bacca Pinto. Ambos asumen hoy a las 11 am en ambientes de Diresa.



Ayer la noticia corrió rápidamente en toda la región. Se conoció que el gobernador de Loreto Elisbán Ochoa, con el memorándum 554-2021, destinó al conocido médico como el nuevo Director Regional de Salud Loreto, Nivel F-5.

“Es un reto grande que lo asumo con mucha responsabilidad y entusiasmo. Quiero darlo todo por mi región en donde el sector salud no está ubicado en una buena posición. Pondré todo mi dinamismo para junto a todo el equipo técnico y cada uno de los trabajadores, salir adelante” expresó brevemente Zumaeta Córdova.

Cabe recordar que dicho cargo hasta hace poco estuvo en manos del Dr. Carlos Calampa. Luego bajo responsabilidad del Dr. Carlos Álvarez, para desde ayer recaer la tremenda responsabilidad en manos del joven médico Chaner Zumaeta Córdova.

Un médico que se jugó la vida en pandemia, estuvo al frente del área de cuidados intensivos. Junto a su equipo vio morir a muchas personas, pero también se sintieron felices cuando salvaron otras.

Más; una cosa es con guitarra y otra con cajón. Puede ser un extraordinario médico y persona, sin embargo, la gestión pública es sumamente compleja. Y por ello debe tener un cuidado extremo al elegir a su equipo técnico. Justamente, hoy en Diresa hay un paro de 24 horas exigiendo el cambio de funcionarios.

Algo que debe tener en cuenta el nuevo director, es que la corrupción sigue enquistada en donde menos lo imagina. Salud no se escapa, así que, si no quiere terminar con tediosas denuncias ante el ministerio público, tendrá que caminar con zapatos de plomo y colocar a sus mejores fichas profesionales de confianza.

Al cierre se conoció que el nuevo director del hospital regional es el doctor Miguel Baccaa Pinto, quien tiene experiencia en gestión pública. Ojalá y sea la “tabla de salvación” de ese nosocomio que está sumido en una crisis, nunca antes vista.