Gobierno regional, DIRESA Loreto, Coremusa y otras organizaciones, unidos en el:

Se desarrollarán actividades de tamizaje gratuito en todas las Ipress de la región



Cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial. Este año, la OPS/OMS, junto con las oficinas regionales de ONUSIDA y UNICEF, PANCAP y la Red Latinoamericana de Jóvenes que Viven con el VIH (J+LAC), adoptaron conjuntamente el lema #YoNoMeOlvido.

Para el año 2021, el Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y control de enfermedades (CDC) reportó 138,83 casos de VIH y 73,580 correspondiente a Lima, y Callao el 53% de los casos de VIH, Loreto desde el año 1989 al 2021 reportaron 8,176 (5.7%). Con respecto a la nacional.

En la región Loreto la epidemia se concentra en la provincia de Maynas (73.3%), seguido de Alto Amazonas (13.8%) y en último lugar en la provincia del Putumayo (0.7%). La principal vía de transmisión es la sexual, alcanzando el 96.6%, la vía madre-niño constituye el 0.9% y la sanguínea (vía parental) sólo el 0.2%. Actualmente, la razón hombre/mujer de la epidemia es por cada 3 casos de VIH en hombres, existe una mujer infectada, según el reporte epidemiológico de ITS, VIH/SIDA. Asimismo, la mayor concentración de casos de VIH reportados se encuentra en el grupo etáreo de 25 a 34 años de edad.

El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que ocasiona el Sida. Puede ser transmitida a cualquier persona que no se protege usando un preservativo en sus relaciones sexuales, cuando recibe una transfusión sanguínea sin que antes haya sido analizada previamente o de madre a niño durante el embarazo, parto o lactancia.

En la actualidad contamos con 18 establecimientos que brindan Tratamiento Antirretroviral (TAR), siendo inaugurado este mes el del C.S. Tamshiyacu. El Ministerio de Salud, en el Día Mundial de Lucha Contra el VIH/SIDA, promueve el acceso al diagnóstico, el uso adecuado del preservativo y la información sobre las vías de transmisión, así como las medidas preventivas para el VIH, además, de la no estigma y discriminación de la sociedad hacia las personas con VIH. Estos ejes temáticos corresponden a estrategias internacionales que establecen la necesidad de buscar en la persona un cambio de comportamiento de riesgo y conozcan la vulnerabilidad ante la epidemia.

Bajo esta premisa la DIRESA Loreto en conjunto con las organizaciones y sociedad civil a través de la COREMUSA, realiza diversas actividades, como una oportunidad para que la población acceda de manera informada y voluntaria al diagnóstico oportuno del VIH, así como a las medidas de prevención en un contexto de pandemia por COVID-19.

Durante esta semana se realizarán actividades con el mensaje “Yo no me olvido”, las actividades estarán enfocadas en cada IPRESS de la región Loreto, en realizar tamizajes de VIH, uso adecuado del condón para prevenir las ITS/VIH y haciendo incidencia con la pregunta “cómo luchamos contra el VIH en nuestra institución”.