Ayer solicitó garantías para su vida en la Prefectura de Loreto.

Presidente de la Junta de Fiscales Superiores, también debería tomar medidas de protección para ella.

Coyuntura de concurso público para ocupar plazas en la fiscalía, también busca involucrarla.



Ayer en la mañana se encontró en la prefectura de Loreto a la Dra. Audrey Laiche, fiscal penal que viene desarrollando varias investigaciones complejas que comprometen a personajes que por años han manejado el presupuesto regional y municipal. Como muestra solo dos casos: CNI y Lavado de Activos contra el ex alcalde de Requena y su esposa.

Nerviosa, como todo ser humano frente a una amenaza de muerte, pero segura y convencida de continuar firme en sus investigaciones penales, ella se presentó a pedir garantías por la amenaza de muerte recibida ayer a las 9 y 43 de la mañana desde el número: 939-764922.

“Antes nunca he recibido amenazas de muerte a pesar que he llevado varios casos emblemáticos, pero ahora recibo amenazas a raíz que el señor Bazalar (fiscal) me atribuye un delito en el que no tengo nada que ver. Yo no conozco a practicantes, ni a postulantes a una plaza de ese concurso que ni siquiera sé cuándo termina.

El domingo pasado el fiscal Bazalar (presidente de la comisión de evaluación del concurso), nos llamó por teléfono para decirnos que se había enterado de un comentario. ¿Cómo es posible que me involucren en un tema de tráfico de influencias en donde no tengo nada que ver en dicha convocatoria?

Si en los peores momentos que he investigado casos difíciles, complejos no he sido amenazada y ahora para que me atribuyan ese presunto delito de tráfico de influencias.

Yo sí estoy tomando acciones ante su publicación. Ya le he enviado una carta notarial al fiscal para que se rectifique sobre la acusación en la que pretende involucrarme sin tener ningún sustento probatorio.

He llegado hasta la prefectura para pedir garantías. ¿Cómo podré desplazarme si no tengo un custodio que me proteja? Más ahora que he recibido amenazas, me quieren involucrar en delitos que no he cometido.

En el fondo pienso que me quieren apartar de las investigaciones delicadas, amedrentar porque en los casos que he visto varios están siendo condenados” habló la fiscal penal Audrey Laiche.

¿Qué respondería a los que de seguro no creerán en las amenazas o dirán que usted se está victimizando?

-Cómo voy a mentir sobre algo tan delicado, cómo voy a victimizarme si acá está en mi celular las amenazas que estoy recibiendo. Yo enviaré un documento al Dr. Niño de Guzmán, para que se entere de todo lo que viene pasando con mi persona.

¿Qué dice el mensaje?

“Ojalá que te mueras muy pronto, maldita sinvergüenza, hija de tu maldita madre, 100 veces maldita” apuntan en altas y con puntos suspensivos.

El fiscal superior Niño de Guzmán, no solo debe darse por enterado, sino que también debe poner orden por todo lo que viene pasando en su “casa laboral” y buscar que la fiscal cuente con custodia frente al grave hecho narrado.

(Luz Marina Herrera Lama).