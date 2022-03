El martes 22 de marzo tienen cita con el gobernador, en caso no lleguen a acuerdos, se impulsará la huelga.



Así lo dio a conocer ayer Carlos Bardales, secretario del sindicato de trabajadores de la dirección de salud. Se indicó que como primer punto está la solicitud de salida del actual director Chaner Zumaeta. Así como respeto a la sentencia judicial 008-2012.

Aplicación de la nivelación de los CAS regular según decreto supremo 035-2022 que fue publicado el 13 de marzo de 2022. Denuncia de la RD-198 de incentivos laborales. Concurso tesoro público.

Tarjeta de nutrición al 100% tpara los trabajadores de la UE 400, pago de uniformes en efectivo. Concurso CAS covid transparente. Mantenimiento, refacción de la infraestructura, de las diferentes IPRESS de la UE 400. No al despido de personal por locación de servicio. Asignación presupuestal del SIS correspondiente al año 2022 de todas las Ipress UE 400.

“Acá los trabajadores estamos mal pagados, no recibimos bonos, hay un malestar generalizado y eso repercute en la atención de los pacientes. Ellos reclaman que no los atienden bien. Deben dar una solución porque para eso está el Estado.

Todo está preparado para iniciar la huelga indefinida del sector salud el miércoles 23 de marzo, el gobernador nos está citando para el día martes 22. Todo depende de ese diálogo donde buscamos resultados concretos.

Ya hemos agotado toda la parte administrativa, hemos dialogado mucho. El director de diresa cuando está solo con nosotros tiene buenas perspectivas, pero cuando lo acompañan sus funcionarios, cambia totalmente y se pone contra nosotros, eso no puede ser” dijo Carlos.