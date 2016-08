Roban pertenencias  de turista chileno

En el interior de una embarcación fluvial

Un turista chileno quien fue identificado como Diego Huwerman (25) fue víctima del robo de sus pertenecías cuando se encontraba en el interior de la embarcación fluvial “Centauro” que iba a partir con dirección a la localidad de Santa Clotilde, río Napo el día de ayer en horas de la mañana.

Según el ciudadano chileno, su maletín que contenía en su interior prendas de vestir, laptop, cámaras de video y fotográfica, dinero en efectivo, pasaporte y documentos personales desapareció la noche anterior mientras conciliaba el sueño.

“Estaba a punto de ir Ecuador vía fluvial, primero tenía que partir de Iquitos hasta Santa Clotilde por vía fluvial, luego de allí iba a ir hasta Ecuador, así que alisté todas mis cosas para que esté todo listo, pero cuando me levanté al día siguiente me di con la ingrata sorpresa que no había mi maletín. Pedí al patrón de la lancha que haga algo y me dijo que no era responsabilidad suya que se haya perdido mis cosas. Ahí tenia mis documentos, lo único que quiero es que me devuelvan mi pasaporte y mis papeles personales por eso fui a la comisaria de Turismo para denunciar el hecho”, contó el extranjero.

El turista chileno llegó con dos agentes de la policía de turismo hasta el “puerto pesquero” donde se encontraba la nave acoderada para constatar los hechos. En el lugar la policía se entrevistó con el dueño de la embarcación quien explicó el hecho y dijo que no era responsabilidad de ellos el cuidar las pertenencias de sus pasajeros, pero se comprometió a averiguar qué es lo que pasó con el equipaje del turista chileno.

(C. Ampuero)