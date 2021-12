En plena temporada de creciente.



Empresa privada brindó materiales, sin embargo, hace falta la logística.

El presidente de la junta vecinal del asentamiento humano Delicia Manzur, Segundo Pérez, afirmó que desde el mes de agosto solicitó, por medio de documento, el apoyo al Gobierno Regional de Loreto (GOREL) para el relleno de las rasantes de las áreas inundables de la zona, en el marco del inicio del periodo de creciente de los ríos amazónicos.

De acuerdo al dirigente vecinal, no acudieron a la Municipalidad Distrital de Punchana para realizar el pedido porque no la gestión de la alcaldesa Jane Donayre ha demostrado una nula preocupación y capacidad de atención para las demandas de sus ciudadanos, por lo que acudieron ante el GOREL y, en primera instancia, asegura que incluso le pidieron que tenga referencia a la Oficina Regional de Participación Ciudadana (ORPAC) para una rápida atención. Sin embargo, más allá del acuerdo verbal, no se evidenciaron hechos.

Por ello, Pérez afirmó que ante la inacción de las autoridades locales y regionales enviaron una solicitud a la empresa privada, específicamente al consorcio del Puente Nanay, quienes sí aceptaron el pedido de la junta vecinal y enviaron arena y materiales de construcción para rellenar las calles. No obstante, hace falta logística para iniciar los trabajos.

“A la empresa no le podemos exigir, pues no es su obligación, pero las autoridades no cumplen con su deber. Ya tenemos los materiales, hay una gran cantidad, pero necesitamos la maquinaria para realizar estos trabajos. Nosotros no podemos ni salir a caminar”, expresó el ciudadano. (A. Padilla)