Zancudo fatal

Es la cifra oficial de la Dirección Regional de Salud de Loreto respecto a los casos de muertes por Dengue. En lo que va del año son siete personas que han fallecido por esta enfermedad. Cifra que por supuesto ha alertado a las autoridades de salud, tanto de la región como a nivel nacional.

Por eso la presencia de la ministra de Salud ayer en nuestra ciudad que con su equipo se reunió con las autoridades regionales. Ya le deben haber informado que muchos vecinos no quieren abrir sus puertas a los fumigadores y que esto afecta finalmente a toda la ciudadanía.

Es suficiente que uno se niegue a que fumiguen el interior de su casa para que el zancudo transmisor afecte a otros habitantes que sí permitieron la fumigación en sus viviendas. Esta negativa se viene combatiendo con campañas de sensibilización que se esperan surtan efecto en breve.

Lo que viene preocupando es la cantidad de muertes en poco tiempo. Claro, que comparado con lo ocurrido en otros países con esta misma enfermedad, es minúsculo en cifras. Está el caso cubano que cobró miles de muertes.

Es necesario recordar que una de las medidas de las autoridades cubanas fue ponerse firmes en cuanto a la fumigación, por ejemplo, donde también había resistencia a permitir el ingreso del personal de salud. Y se conoce que lo hicieron con la participación de los operadores de justicia denunciando a quienes entorpecían el trabajo de los agentes de salud.

El tema es serio. Lo triste es que cuando tenemos un caso cerca, recién queremos reaccionar. Pensemos en nuestros seres queridos, padres, madres, hermanos, hijos, nietos, primos, etc. Y nuestros vecinos y amigos a quienes perjudicamos no permitiendo que fumiguen en nuestros hogares.

La preocupación de las autoridades de Salud a nivel nacional ha hecho que se declare en Emergencia a Loreto y otras regiones por esta enfermedad. De pronto con esta medida mejora la colaboración de todos para combatir el Dengue que es mortal si no se trata a tiempo y con mayor razón que se está presentando un tipo de Dengue grave.

La alerta está lanzada y va a depender de la actitud de cada uno de nosotros en colaboración con el personal de salud en Iquitos y en toda nuestra región Loreto.