Afirmó la Licenciada de las FF.AA. Salvith Ojanama López, coordinadora de pueblos indígenas formalizados del Marañón y Samiria.

Refiriéndose a ONG, líderes indígenas, solicitando de una vez que la fiscalía los investigue porque se enriquecen a costa del sufrimiento de Loreto.



Casi al final de su exposición ante fiscales lo expresó, sorprendiendo a los presentes que quizá nunca antes habían escuchado tal afirmación. La dirigente mencionó que esos bolsos millonarios los vio en la época en que Marisol Pérez Tello, era ministra de justicia.

Antes hizo una serie de afirmaciones contra dirigentes de la plataforma del circuito petrolero y ONG como IDL y Aidesep, que dan respaldo a los mencionados líderes. Solicitando que de una vez la fiscalía los investigue a fondo.

“Hasta hoy quienes son los que arman ese complot para roturas de tubería cuando no perciben economía del gobierno nacional. José Fachin, Joel Musoline, Wagner Musoline, ahora alcalde. Daniel Saboya, futuro alcalde de Nauta. Galo Vásquez, de Fedekun, donde se dio la rotura al frente de la comunidad de Cuninico.

James Pérez, Puinahua, James Rodríguez, un shipibo radicando en Cuninico, Miguel Manihuari Tamani, tesorero actual de ORPIO.

Esa gente sigue cometiendo los mismos delitos y hasta ahora no ha habido autoridad competente que les de pena privativa por cometer genocidio y ellos provocan las enfermedades de la zona petrolera en los niños.

Ese es uno de los puntos importantes que hasta ahora la fiscalía no ha investigado a esos sujetos, porque están amparados por la ONG IDL, Aidesep. ¿Hasta cuándo los fiscales de medio ambiente van a tomar acciones para investigar a estos sujetos? Manejan mucho dinero. A mí ya me han amenazado de muerte, me han bloqueado porque les digo la verdad en su cara.

La última rotura en Cuninico fue provocada por el presidente de Fedekun, porque ninguna federación aprobó el apoyo para el cierre del río Marañón. Yo transé con él para liberar a los retenidos en el “Eduardo”.

Otro punto es que las ONG nos están destruyendo, nos están queriendo llevar a un subdesarrollo más del que ya estamos. ¿Por qué no investigan a esas ONG la fiscalía anticorrupción, por qué no se persigue a cada uno de esos presidentes de esas ONG para saber cuánto de dinero tienen? Son los millonarios de Loreto, están metidos en el poder judicial, en el ministerio público, en el ministerio de agricultura.

Conocemos que pronto se viene una nueva rotura en la selva del oleoducto. Se dice que es porque Petroperú no cumple con pagar la compensación que le ganaron en un juicio. Miles de trabajadores petroleros se quedan en la nada. Petrotal (Puinahua) va a salir, James Pérez, está ahí fastidiando. Él es el primer instigador, saboteador. El gobierno debe tomar cartas en el asunto.

Nuestra realidad está por los suelos, ya no es el Loreto de antes. Yo soy licenciada de las FFAA y soy la persona que siempre los estoy enfrentando y lo voy a seguir haciendo, tengo familia aun viviendo en las comunidades nativas donde no hay luz, agua, postas de salud, educación. Pero las ONG sí manejan mucho dinero.

Solicitan plata a Inglaterra, a Noriega, Aidesep le dan 2 millones para la construcción de centros de salud y cuando vas a las comunidades no hay nada. Esa plata la invierten pagando a las autoridades. Ahora ganó ORPIO un juicio para que hagan caso a la Ley PIACI. Reciben dinero de fundaciones grandes como la Noriega.

El ministerio público ahora tiene mucho trabajo, que investiguen y agarren del pescuezo a esas ONG. Yo vi cuando era en ese entonces ministra de justicia Marisol Pérez Tello, vi 16 maletines cada uno con 2 millones de soles adentro. Eran para estos sujetos que estoy mencionando. No podemos seguir permitiendo que sigan abusos, las tuberías rotas, el petróleo, las empresas privadas afectadas, gente sin trabajo y ellos (los sujetos) se sigan enriqueciendo a costa de todos nosotros” habló la licenciada de las fuerzas armadas.