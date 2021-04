“Yo no soy el malo de la película”

Heiter Valderrama, rector de la UNAP, sobre la demora del pago de pensiones a los docentes cesantes.

Hoy a las 10 de la mañana sostendrá reunión con los ex maestros.



Ante la huelga de hambre iniciada ayer por algunos de los 70 docentes cesantes en el frontis del rectorado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Heiter Valderrama, rector de dicha institución, afirmó que su gestión ha hecho lo necesario para el efectuar el pago respectivo, pero que ahora depende de la celeridad en las gestiones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Ya que, si bien el Ministerio de Economía y Finanzas dispuso que la Universidad destine entre el 3 y 5% de su presupuesto anual a dichos pagos, según Heiter Valderrama, esto sería insuficiente y requieren un apoyo económico del MEF, un proceso que se encuentra en trámite.

“Para pagar el total de devengados necesitamos alrededor de 30 millones, para nivelar la pensión homologada necesitamos un presupuesto adicional de 3 millones 600 mil soles. Todo depende de que en Lima se agilice el proceso. Si ya no nos corrigen nada en la documentación que se ha enviado al MEF, se procederá, sino se tendrá que corregir” expresó el rector Valderrama.

Sin embargo, para Ramón Babilonia, presidente de la Asociación de Docentes Cesantes Jubilados de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, la universidad ya ha levantado más de 15 observaciones del MEF, por lo que afirmó que de ser este el próximo argumento, se trataría de otra excusa de la institución para postergar el pago.

“Nosotros hemos sido autoridades antes que ellos, hemos manejado todo eso antes que ellos, sabemos que nos están engañando”. Por lo que precisó que entre los docentes cesantes se encuentran ex rectores, ex vice rectores, ex decanos, entre otras autoridades.

Por otro lado, luego de que fuese interrogado sobre el porqué del estancamiento del proceso desde el año 2011 (Año en que el caso adquirió calidad de cosa juzgada sin posibilidad de apelación), el rector Valderrama afirmó que su gestión encontró el caso con muchas denuncias y desorden. Por lo que no se podía establecer ningún proceso.

“Si estos trámites que estamos haciendo se hubieran hecho desde 2011, no habría problema. Nosotros empezamos hace casi 3 años a hacer estas gestiones y de esa manera hemos pagado los últimos años lo que se ha podido pagar. En mi gestión hemos encontrado el problema con juicios por aquí, por allá, hemos tratado de consultar al MEF y nos ha indicado el procedimiento que debemos seguir y recién estamos en eso” dijo.

Finalmente, emitió un pronunciamiento hacia los docentes cesantes. Indicó que espera que antes de que culmine su gestión el pago de devengados y la homologación se encuentren encaminados. “Yo no soy el malo de la película, estamos haciendo la gestión. Yo salgo de la gestión de acá a dos meses y quiero dejar impulsando todo este asunto”.

El rector Heiter Valderrama sostendrá reunión hoy a las 10 de la mañana con los docentes cesantes. Mientras tanto, los ex maestros pasaron la noche en el frontis del rectorado. Lo cual claramente demuestra el cansancio hacia una situación que les ha tenido casi 10 años en lucha constante. Lamentablemente el tiempo pasa, y muchos aún esperan compartir ese dinero con sus respectivas familias.

(A. Padilla).