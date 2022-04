Expresa la directora de la UGEL Ramón Castilla Gladys Ríos Díaz, en torno al posible cierre del Internado de Caballo Cocha.



Dijo sentirse sumamente mortificada ante las declaraciones de la directora del colegio MAO, Iris Vela, en cuanto a que ya no darían alimentación a los 180 alumnos de las comunidades que están internados.

“Le dijimos que el primer mes serían atendidos con presupuesto extra de la Ugel, que íbamos a coberturar una partida del 15 de marzo al 15 de abril. Tuvimos una reunión con el comité que evalúa los planes de trabajo y el presupuesto de las Ugeles. En acta quedó estipulado que podíamos colaborar solo por un mes, porque no podemos disponer de un presupuesto que no se nos ha asignado para coberturar y atender el internado con víveres secos, caja chica, carnes verduras.

Desde el 2018 existía una modalidad del nivel secundario que ha sido aceptada por el Ministerio de educación y la partida existente en cadena. Es decir, el MEF asignaba a educación y éste designaba las partidas correspondientes a las Ugeles. Y éste año ya no se ha dado porque en teoría hay recesión” remarcó Ríos.

¿Pero firman un convenio para alimentación con el gobierno regional, hicieron la gestión?

-Sí ante la DREL y ésta ante el gobierno regional.

¿Y qué les dicen?

-Que siguen los trámites ante el MEF para que quizá en 3 meses nos asignen mayor presupuesto y mientras tanto, el gobernador pueda apoyar con parte del presupuesto del Fideicomiso.

En todo esto yo veo una lógica, medio ilógica. Si a la directora del MAO tanto le interesa o es tan humana, en un año y 7 meses los estudiantes no han venido y cómo ella dice realizaba un tipo de educación semipresencial, mencionaba que enviaba separatas dos veces por semana a sus maestros cuando ellos han cobrado todo el mes completo.

Ahora que yo le diga a la directora que suspenda 15 días para ver cómo se gestiona, no me hace a mí inhumana. En esa tabla de valores ¿quién es más inhumana?

¿Entonces aún no se cortará de golpe la posibilidad de conseguir alimentos?

-No se ha cortado, es la única Ugel de las 8 que ha puesto el presupuesto de un mes. Pero ¿por humana voy a tocar presupuesto intangible? ¿Voy a hacer que pase como en Maynas? No. Entonces yo no debo conducirme con mi corazón, sino con las leyes al costado. ¿Sino que diría el magisterio cuando yo toco partidas de los sueldos?

Pero poniéndose la mano en su corazón, pensando en los jóvenes a fin que no regresen a sus comunidades ya que esta provincia está en emergencia o es zona roja ¿qué puede hacer?

-He hablado con la directora regional de educación el día de hoy (ayer). Me ha dicho que tal vez podamos tener cierta venia para manejar presupuesto por tres meses para el internado. Pero yo en realidad tengo miedo. Yo no puedo actuar irresponsablemente, yo culmino mi periodo el 30 de mayo y no puedo dejar comprometida a la persona que me va a sustituir con una deuda que tal vez le implique que no pueda cancelar los sueldos hasta diciembre.

¿Y qué le parece la posibilidad que el alcalde pueda apoyar mientras educación logre lo otro?

-Yo estoy muy agradecida de los alcaldes. Del provincial, del de Pebas y de San Pablo, son los que más articulan esfuerzos conmigo. El alcalde de Caballo Cocha Rodolfo Díaz Soto, ha citado de urgencia al concejo de regidores para ver el tema e apoyo, hoy se reúnen. Le he explicado todo y esperamos que haya un resultado positivo. (Aunque en realidad, quien pidió apoyo al alcalde fue la directora del MAO Iris Vela Castro).

Ojalá pueda completar de 2 meses y así no arriesgo presupuesto que le comprometa a la nueva directora o director de UGEL y tampoco arriesgar a los proveedores a que pasen a ser devengados. (LMHL).