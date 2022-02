Expresó el director regional de salud Chaner Zumaeta, quien ingresó al local de la entidad, cuando los trabajadores protestaban.



“Yo no he llamado a la policía por ningún medio, pienso que la PNP ha actuado de oficio. Yo quedé con ellos que les dejaba hacer sus manifestaciones porque considero que son justas sus demandas. También les dije que no iba a traer ni a fiscalía, ni nada. Todo esto ha sido coordinado a fin que no se vulneren los derechos de los trabajadores del sector salud” habló Zumaeta.

¿Se habla de un bono nutricional que no les cumplen?

-En diciembre 2021 tuvimos una reunión para ver el tema del bono que es un tema justo. En enero se volvió a dialogar. En qué sentido dialogar, en relación a que en otras partes del país se paga el bono de salud y seguridad en el trabajo.

Los bonos en estos momentos ya no están permitidos, la ley los prohíbe así que la única forma de poder llegar al trabajador con ayuda económica es creando algunas estrategias. Hay una directiva con la que hemos trabajado a fin que se vea el beneficio y este mes estamos haciendo el primer pago.

¿Señalan que está empezando el año, por lo tanto, tiene presupuesto para atenderlos?

-Hay presupuesto, pero por ello no se puede decir que voy a terminar mi presupuesto de inmediato. Este es un año difícil, político, habrá recorte presupuestal y el gobierno central no lo ha incrementado. Solo ha transferido fondos de CAS/Covid que no podemos tocar para otras situaciones.

En ningún momento hemos perdido el diálogo con los trabajadores, nunca lo he cerrado y nunca ha habido un trato inadecuado entre ambas partes.

Critican que labore con los mismos funcionarios de siempre ¿qué les puede decir?

-Llevo trabajando con ellos 3 meses y me están dando resultados, pero eso no garantiza que los cargos sean inamovibles. Todos los funcionarios están en evaluación continua, si no hay resultados se les puede cambiar.

De otro lado. En la exposición de la contraloría hubo informes de control hechos al sector salud, que han causado perjuicio económico…

-Sí, hablan de dos temas puntuales, los pulsioxímetros y medicamentos vencidos. Vamos a esperar el informe de contraloría para dar una opinión más consistente en cuanto a lo descrito.

¿Impresionado por los casos de corrupción generados en la mayoría de instituciones de la región?

-La corrupción es algo histórico en el Perú. Ahora que estoy en este cargo, veo los recursos que se manejan en las instituciones y considero que se pudo hacer mucho más a lo largo del tiempo.

Los recursos son limitados, pero cuando se optimiza, se evitan deudas y pagos excesivos se puede hacer mucho más, claro que sí. No es adecuado, pero en un rápido análisis, pienso que hoy podríamos estar mejor.