Expresó el aún gerente del Sub Cafae Educación.

Muchos pensaban que el gerente Hugo Valderrama, al haberle quitado la confianza el directorio había dejado su despacho libre para la nueva gerente colocada por el director de la Drel Luis Pinedo. Incluso ayer, Ari Oliveira, visitó el Sub Cafae con otras personas para iniciar su labor, pero se dio con la sorpresa que en el despacho estaba Hugo Valderrama.

Y es que, a Valderrama, lo respalda un contrato que concluye recién en diciembre del presente año. El gerente aún, no quiso declarar a la prensa. Pero ante la persistencia y al haberse visto tocado su nombre, quiso aclarar algunos puntos. Como el de su permanencia.

“Tengo un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. En sesión de directorio del día lunes 11 de febrero, se me ha quitado la confianza por una supuesta irregularidad respecto a mi remuneración. Eso es falso porque ese tema está en mi contrato firmado con el ex director de educación Roberto Pinche, el pasado 2 de agosto de 2018. La remuneración que se me asigna como gerente general está dentro del plan anual de utilización de fondos, en el documento de gestión único aprobado el 31 de diciembre de 2017.

No hay ningún acuerdo que diga que mi sueldo es de 9,100 soles. Gano el mismo monto que ganaba Félix Reina, durante los últimos 4 años pasados. En mi jerarquía y responsabilidad como gerente yo tenía que ser asignado con el mismo monto. Eso vio Roberto Pinche y firmó el contrato por 13,400 soles, más el acuerdo del directorio en pleno”, respondió.

¿Es real que impulsó el pago de medio millón de soles para el ex gerente Félix Reina?

-Se dice que he sido cómplice de Roberto Pinche, para aprobar el supuesto convenio de indemnización por más de 500 mil soles para Reina, su señora y un socio como es Moisés Muñoz, quienes renunciaron y pedían esa indemnización por el retiro. Si bien es cierto, Roberto Pinche firmó de manera irregular, yo cuando ingresé se me quería hacer firmar el documento para dar autorización del pago.

Yo busqué actas y anulé ese acto administrativo, no se le pagó ni un centavo al ex gerente Félix Reina. El hecho concreto es que yo anulé ese acto administrativo y lo di a conocer al directorio. En el pleno se anuló ese documento. Por ello Félix Reina, entabló una demanda debido a la firma de Roberto Pinche.

El 18 de julio tengo una audiencia en el poder judicial para defender los intereses de la institución respecto a los 500 mil soles. No ha salido ni un sol para esa demanda de 500 mil soles, no se le ha pagado nada a Reina. Ni se les debe pagar porque esos señores han hecho un daño grande de casi 20 millones de soles en contra de la institución como es el Sub Cafae de Educación.

¿La DREL ha colocado a un asesor en el directorio, no tiene cargo directriz?

-Es Miguel Mori Ríos, se ha nombrado como nuevo director en reemplazo del director de apellido, Mercado, pero los directores han advertido que Mori no cumple con una función directriz en la Drel que es un requisito indispensable para ocupar ese lugar en el sub cafae. Él no cumple con ese perfil. Se está pidiendo la reconsideración del directorio con la finalidad que se nombre a otra persona con el perfil. Por lo pronto, todo acto es nulo si él ha firmado algo.

¿Cómo el alquiler de los Paucares Inn para el colegio de alto rendimiento?

-Así es. Ya se están ejecutando obras ahí. En cuanto a los montos de ingresos considero que no es de 100 mil soles. Los ingresos sobrepasan a los egresos, el tema es la carga de remuneraciones, pero no es más de 100 mil soles. Las cosas administrativas se han llevado de manera informal, hubo un desorden en los estados financieros desde hace años.

¿Y es correcto que usen esas instalaciones para el colegio de alto rendimiento?

-Hay una opinión del Cafae nacional donde se advierte que en el reglamento se prohíbe todo tipo de entrega a terceros, en ese marco la opinión es negativa. El directorio es el único ente que toma la decisión.

¿Usted se va a retirar o quedar cómo gerente?

-En el marco que se respete mis derechos y el debido proceso yo no tengo ningún problema, pero si se vulnera algunos derechos estoy llano y la ley me faculta a hacer valer mis derechos. Sé que ha venido una persona a ocupar este cargo, pero a mí no se me ha notificado de ningún tipo de cambio, legalmente sigo en funciones hasta el momento en que me den un documento oficial. Por ahora yo estoy obligado a estar acá cumpliendo las funciones de gerente.