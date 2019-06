“Yo no conozco a esos presuntos funcionarios de Diresa y no van a ser funcionarios, eso está claro”

Expresó el gobernador de Loreto Lic. Elisbán Ochoa, respecto a posibles asesores que habrían sido designados por el nuevo director de salud.

Ayer se pudo captar las declaraciones del gobernante de Loreto, en las instalaciones del embarcadero turístico (Huequito) cuando retornaba de Mazán.

“¿Qué funcionarios? De verdad que estoy sorprendido porque ninguno de ellos tiene resolución o asignación sobre puestos. Las resoluciones que ahí se notan pueden ser ciertas o no, pero a esos señores ni siquiera los conozco. No son funcionarios, ni van a ser funcionarios”, mencionó.

¿Entonces hay una mafia que le fabrica a usted papeles dentro del gobierno regional gobernador?

-Eso no ha salido del gobierno regional…

Ellos han estado el jueves ahí, se les ha visto con otro funcionario de salud…

-Yo no los conozco o tengo conocimiento de los supuestos funcionarios, no van a ser funcionarios y eso está para mí clarísimo.

¿Y el director de salud no los conoce?

-No lo sé. No lo sé.

El otro día salió memorándum y luego se dijo que era falso ¿entonces quién fabrica documentos que confunde hasta a la propia prensa? ¿Usted no investiga eso gobernador?

-Yo también estoy confundido de los nombres que muchas veces salen fácilmente.

¿Gobernador usted le diría a la población que ninguno de esos asesores entrará a Diresa?

-En principio que yo no los conozco…

¿Y el director regional de salud, sí?

-Yo no lo sé porque con él yo me despedí después de la conferencia de prensa. Hemos quedado con él que íbamos a coordinar algunos cambios significativos, lógicamente que para algunos cargos no necesitamos ponernos de acuerdo porque es un tema más de operatividad. Cuando son trascendentales coordinamos como, por ejemplo, los directores de los hospitales. Hay propuestas, aún no hay nombres.

De otro lado, ¿qué actividad ha desarrollado hoy?

-Estamos retornando de Mazán. He ido con unos empresarios chinos que llegaron ayer, hemos tenido reuniones con ellos ya que tienen la intención de invertir en la Hidroeléctrica de Mazán, en transformación de madera, envasado de frutas en esa zona de la región.

Hemos ido con ellos para hacer una verificación técnica de reales posibilidades a invertir.