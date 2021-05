Yo me pongo la blanca y roja, porque son los colores de mi patria, porque son los colores de Acción Popular

El 18 de mayo de 1980, la Izquierda Comunista Terrorista, inició sus atentados sangrientos en el Perú, buscaron manchar e impedir las Elecciones Generales y con ello, impedir la victoria de Acción Popular y el triunfo aplastante de Fernando Belaunde Terry; buscaron impedir el regreso de las libertades, el retorno de la democracia, el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana; no querían que se devuelvan los medios de comunicación a sus legítimos propietarios, buscaban perpetuar el gobierno dictatorial, confiscador, expropiador y nacionalizador de todo lo ajeno. No querían que regreso el respeto a la propiedad privada, etc.

Los marxistas, engelistas, leninistas, maoistas, extraviados en sus pensamientos, en sus acciones y con el afán endiablado de sembrar el caos y el terror en los partidos políticos democráticos, respetuosos del orden constitucional e institucional; el 11 de julio de 1983, atentaron brutamente detonando bombas, contra el Local Partidario de Acción Popular, ubicado en Paseo Colón del Cercado de Lima, muriendo muchos correligionarios. Sendero Luminoso estaba haciendo de las suyas; es una tremenda pena y preocupación que haya peruanos que respalden estas ideas totalitarias, que siembran odio y muerte a su paso.

La Izquierda Comunista Terrorista, asesinó a nuestros correligionarios alcaldes, regidores, funcionarios; asesinaron a más 60 mil peruanos en su lucha deliberada y genocida con el objetivo de conquistar el poder con las armas, destruyeron la obra pública nacional, impidieron el crecimiento económico y el desarrollo social de los peruanos. Ahora se presentan con maquillajes, cambian sus discursos, como satanás se visten de ovejas, cuando siempre han sido lobos feroces y aves de rapiña.

Estos criminales se nutren del desorden que originan en las calles, de la violencia que ocasionan contra las instituciones, de la sangre de los inocentes a quienes martirizan para justificar sus diabólicos planes; se alimentan de la muerte de los custodios del orden y la seguridad pública, de los miembros de las fuerzas armadas; acusan al Estado y al gobierno cuando son perseguidos, encarcelados o matados en combate frente a frente; se victimizan y encuentran en las ONGs, a sus camaradas quienes salen en sus defensa, acuden a organismos internacionales para defenderles, como la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que siempre les da la razón en contra de las víctimas peruanas inocentes, aparte de obligar al Estado Peruano a pagarles indemnizaciones millonarias. ¡Qué Injusticia!

Esta es la Izquierda Comunista Terrorista, que quiere gobernar el Perú, para someter al pueblo peruano a políticas extremistas, de hambre, de pobreza y miseria como en Cuba y Venezuela, donde no existen libertades ni democracia, ni comida, ni medicina, etc.

Ayer 24 de mayo de 2021, en la zona VRAEM, la Izquierda Comunista Terrorista, asesinó cobardemente a 18 peruanos – según exitosa noticias – entre los que figuran mujeres, hombres y niños; los aliados del Movadef, del Conare que son camaradas de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón, nos quieren amedrentar, quieren poner en jaque al pueblo peruano para no asistir a sufragar y ellos puedan ganar las elecciones, “supuestamente democráticas” “supuestamente limpias y transparentes”, manchando con sangre de inocentes compatriotas la tierra que los vio nacer, la tierra que aran para hacerla producir y alimentar a las familias peruanas; estas prácticas debemos combatir y erradicar para siempre, éstas ideas debemos rechazar, a la izquierda comunista terrorista debemos decirlo NO, acudiendo a sufragar con valor y coraje escogiendo a la libertad y a la democracia como opción de gobierno del bicentenario.

Cuando la patria nos llama, allí estaremos en el vigor de la vida, en el fragor de las luchas o en la quietud de la muerte. Este año celebramos nuestro Bicentenario, Doscientos Años de Independencia Nacional. En este año, más que en otros, están en juego nuestras libertades, nuestra democracia. Por nuestra parte, advierto, estamos listos para servir como siempre, prestos a luchar cuando la patria llama y, dispuestos a morir por nuestros valores y principios.

¡Viva la Libertad!

¡Viva la Independencia!

¡Viva la Democracia!

¡Viva el Perú Soberano!