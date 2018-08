Rodrigo Rengifo Castillo, secretario general del Sindicato Único de la Marina Mercante Fluvial.

Esto se ha planteado en la Mesa Ejecutiva Fluvial en Lima.

El 9 de agosto el director de la Escuela Nacional de la Marina Mercante va a fundamentar tener la Escuela en Iquitos.

La región Loreto con sus similares de Ucayali y Madre de Dios, tiene como actividad de transporte más importante, al tráfico fluvial, y es por ello que la seguridad en los ríos es un punto importante para su desarrollo; sin embargo, no existe dentro del manejo público una instancia que imparta capacitaciones en los diversos servicios que brindan. Salvo un centro de instrucción casi en el anonimato.

Este tema fue planteado por Rodrigo Rengifo Castillo, secretario general del Sindicato Único de la Marina Mercante Fluvial, gremio creado por SINAMOS (entonces dirección regional de Trabajo) el 29 de octubre de 1972, ante la Mesa Ejecutiva Fluvial que fue instalada por el ministerio de Economía. Esto se dio en una reunión en Lima, hace dos semanas, donde hablaron sobre las capacitaciones para la navegación fluvial.

“Yo lo que he planteado es que aquí no hay capacitación. Se está queriendo mentir a la gente, porque eso no es real. Acá lo que se hace es capacitación para sacar Libreta de Embarco que le da al tripulante para poder navegar”, dijo el dirigente de los tripulantes loretanos.

Agregó: “Eso lo dictan en American Computer y han sacado ya más de 2 mil tripulantes, se está sacando demasiado tripulante, y lo peor que no tenemos garantía con ellos. Aquí se está promoviendo un desorden social. Tenemos argumento”.

Se trata de capacitar de nuevo a las personas, acotó, “pero quién va a capacitar? American Computer? no va capacitar, sino nos va a mentir. Nosotros queremos una capacitación real, no una mentira. Nosotros tenemos más de 30 años navegando, toda una vida en el río, y qué nos van a enseñar”.

Reiteró que esto se ha planteado en la Mesa Ejecutiva Fluvial en Lima, por lo que ha citado al director de la Escuela Nacional de la Marina Mercante (Lima), para que fundamente. “Es el 9 de agosto que debe ir a dar su planteamiento para tener la Escuela en Iquitos y la gestión que ha hecho ante los gobiernos regionales y por qué no se dio. Tenemos hasta los planos. Y el MEF ha dicho si todos en la mesa están de acuerdo, ellos actúan”.

Además manifestó en la mesa, “los gobiernos regionales no lo han podido hacer con 2 millones 200 mil que costaba cuando empezó el proyecto de escuela, ahí está el terreno. Empezó con Iván Vásquez Valera, ocho años que pasó de su gobierno y con este gobierno ya pasan cuatro años y le siguen mintiendo al director. El gobierno regional solo se pasea”.

“Por eso pedimos para todo ese personal que quiere capacitarse, que se abra una escuela, para medirnos con los brasileros o de quienes nos rodean que vienen ya más tecnificados. La capacitación tiene que ser para los diferentes años de experiencias, la escuela ya tiene ese planteamiento, para experimentados y principiantes”.

Denunció: “Al centro de capacitación de acá (American Computer) les imparten directivas que no cumplen, que nos demuestren quiénes son sus capacitadores. Nosotros conversamos y nos dijeron que recién están empezando y poco a poco se van a ir implementando, y que poco a poco, pero nada”.

Aseveró que “los que empiezan (marineros) no tienen prácticas. Dentro de la maniobra de la navegación se necesitan cuatro cosas y si no hacen, son un peligro, mejor que salgan de la nave. Primero: saber lo que son los cabos (cabulllería), tienen que saber amarrar, hacer nudos. Lo segundo es seguridad (manejar un extintor, la manguera en casos de incendios). Lo tercero saber en una embarcación dónde está estribor o babor, (proa / popa) tampoco saben. Y el cuarto es ver la nave qué viene, cómo viene, en qué se cuadra y a qué lado debe caer él cuando la nave viene. Eso tampoco lo saben, y son cuestiones básicas en la navegación”.

Finalizó: “Incluso hasta se han atrevido (de American Computer) a querer dar un curso de Organización Marítima Internacional. Para dar cursos sobre eso se tiene que tener instructores reales y no mentir”, expresó el secretario general del Sindicato Único de la Marina Mercante Fluvial del Oriente Peruano.

(Diana López M.)