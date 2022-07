Expresó el nuevo presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), Beltrán Sandi Tuitui.



El jueves en horas de la mañana el nuevo presidente asumió el cargo junto a su directiva, por 4 años. Beltrán Sandi, es de la etnia Kichwa y pertenece a la Federación de las Comunidades Nativas del río Curaray. Menciona que de ahora en adelante las puertas de ORPIO siempre estarán abiertas a las organizaciones, instituciones y personas que necesiten de su atención.

“Yo provengo de la zona del Curaray, por allá la empresa Perenco explota el Lote petrolero 67. Por estas fechas no contamos con problemas de derrame o de otra índole. En cuanto a salud y educación sí estamos abandonados y necesitamos de mayor atención” declara.

¿Y ahora hay controversia en cuanto a los pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial (PIACI), qué opina?

-Existe la propuesta de la Reserva Napo Tigre que aún no es una realidad, está en propuesta. Hay oposición de los hermanos de Arabela, Urbina, río Curaray. El proyecto está paralizado. Ellos piensan que van a perder su territorio al crearse la Reserva. No es así.

¿Hay una coordinadora que no concuerda con los Piaci, qué puede decir?

-No estoy de acuerdo con ellos porque sí existen lugares donde están los no contactados. Esa coordinadora ha firmado con el gobierno regional y es una firma que han hecho inútilmente. Nosotros defenderemos la vida de los hermanos que están ahí, ellos se mueven de un lugar a otro cuando sienten la presencia de madereros, petroleros. Se alejan, pero sí existen.

Como ORPIO hay un proyecto en Tapiche, ahí está totalmente comprobado que los no contactados existen y por eso tenemos que desmentir al gobierno regional y esa coordinadora que dice que no existe. Hay muchas evidencias sobre ellos.