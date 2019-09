Yaquerana pide de manera urgente presencia del gobernador y director de salud

Señalan que atraviesan una crisis grande en el sector salud.

Este medio de comunicación recibió una llamada telefónica desde Yaquerana (Colonia Angamos, frontera de Perú Brasil, Etnia Matsés) de Ruth Tapullima, una pobladora de la zona que en estos momentos lanza un S.O.S al gobernador de Loreto y pide que vaya al lugar para atender las necesidades urgentes.

“Acá hay un paro de salud por motivo qué a los enfermeros, técnicos, médico, asistenciales del centro de salud no les pagan como 5 meses. Hemos conversado con el gobernador y prácticamente dijo que el paro podía seguir porque él no podía llegar aún. La población le pide a él y al director de salud que vengan a ver la necesidad, estamos desabastecidos de medicinas. Estamos muy lejos de la ciudad de Iquitos, en la frontera con Brasil.

Se nos dijo que como parte de la solución enviarían a un representante para que conozca todo lo que pasa e informe, pero hasta la fecha no ha llegado nadie, por lo que la gente está indignada y está pensando en tomar acciones difíciles en esta parte de Loreto. Ha fallecido una señora en la comunidad Buenas Lomas antigua, eso ha causado indignación, eso porque no hay personal de salud. El chico que laboraba allá, ya renunció, la posta está vacía.

No hay medicinas. Un joven lo picó una víbora y no hay suero necesario, todo eso está molestando a la población. Queremos que nos escuche el presidente, nosotros también somos seres humanos, peruanos, loretanos. Él también ha nacido en cuna humilde, por eso les pedimos que venga hasta Yaquerana a ver nuestros problemas”, dijo la señora Ruth Tapullima.