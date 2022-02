Afirma Dr. Carlo Mario Arévalo Vargas, director del Hospital Apoyo Iquitos.

Tampoco pueden sostener a los pacientes por las condiciones en las que se encuentran

A cuatro años del inicio de la ejecución de la obra del Hospital Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García”, las condiciones precarias de la infraestructura en el local de contingencia se ha vuelto insostenible para el personal del establecimiento de salud, así lo señaló el médico Carlo Mario Arévalo Vargas, actual director del Hospital Apoyo Iquitos.

“Ya no podemos sostener la atención del Hospital y los pacientes por las condiciones en las que nos encontramos” declaró Arévalo Vargas, quien a su vez, indicó que en una reciente visita junto al Ministerio de Economía y Finanzas se dieron con la sorpresa de que la obra solo presentaba un avance del 0.04% y el 0.01% en los últimos dos meses.

“La obra solo presenta un avance del 0.04% en un mes y el 0.01% en dos meses, la cantidad de trabajadores que están ahí son solo 25, no se puede avanzar solo con esa cantidad”, expresó el director del Hospital.

El doctor Arévalo, apuntó a que la obra del Hospital Iquitos se ha convertido no solo en una necesidad en la ciudad de Iquitos, si no también, en una necesidad para toda la Región Loreto, y señaló que en cuanto al personal, han llegado a un momento de desesperación por las condiciones del Hospital de contingencia.

“Nosotros hemos manifestado en la última reunión, que a pesar de que podamos aparentar una ecuanimidad, ya llegamos a un momento de desesperación, porque ya no sabemos lo que vamos a hacer. Porque estamos en una situación crítica.”, manifestó.

El médico señaló que por el momento se encuentran a la expectativa de ser convocados a una nueva reunión con el Gobernador Regional de Loreto, Elisban Ochoa Sosa y los funcionarios a cargo de la obra para tratar de encontrar una solución ante la situación actual.

Arévalo Vargas también recalcó las deficiencias que presenta el hospital de contingencia y que ya fueron reportadas en anteriores oportunidades, “Habría que tener en cuenta de que el lugar donde nos encontramos ha sido declarado por INDECI como de alto riesgo, son estructuras antiguas, no guardan las condiciones mínimas de seguridad. Y tenemos deficiencias en muchas de las áreas del Hospital.” Concluyó. (D.Rengifo)