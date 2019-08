“Ya no han debido ratificar al director de la Ugel-Requena”

Expresaron dirigentes de esa base del Sutep.

Llegaron con documentos para darle a conocer al director de educación.

Mientras tanto sigue tomado local de Ugel Requena.

El dirigente de esa base, Juan Ríos Torres, contó porque el último martes en horas de la noche, tomaron la decisión de apostarse en el frontis de la Ugel mencionada, con la finalidad que no haya atención el día de ayer.

“Nosotros hemos sido respetuosos en la designación de Javier Cárdenas, por un año, debido a que supuestamente había sido designado por el ministerio de educación. Pero él no postuló para Requena, sino para otra provincia. Entonces esperamos que culmine su periodo que fue hasta este miércoles 31 de julio. Al mismo tiempo, hemos venido acumulando muchas pruebas de presunta corrupción hechas a través de sus funcionarios.

Su gerente de Logística es Arnaldo Correa Ruiz, de quien se viene comprobando que ha estado como proveedor, cobrando varios miles de soles a través de la empresa “Corporación Correa Hnos. SAC” donde él es el gerente general. Eso es un delito penal grave y puede ir a parar hasta la cárcel.

Asimismo, el director tiene una denuncia denominada “el gasolinazo” en la fiscalía penal de Nauta, donde tendrá que comparecer este 2 de agosto a dar su manifestación. Se gastaron como medio millón de soles, en combustible y eso no puede ser. Entonces la Ugel Requena, ya no puede seguir permitiendo estos actos presuntamente dolosos.

Por eso es que como dirigentes del Sute hemos tomado acción, para rechazar contundentemente la ratificación de Javier Cárdenas, y del gerente de logística, ellos ya no deben permanecer ni un día más en la Ugel.

El director de educación nuevamente lo ratifica a pesar que ya tiene entre sus manos las pruebas contundentes. Él dice que dentro de 20 días tomará medidas y que antes debemos ingresar los documentos por mesa de partes. Pero nosotros exigimos que los saquen del cargo de inmediato, es un atropello el que están cometiendo”, narró Ríos.

Finalmente, denunció que la Ugel está acostumbrada a contratar a matones quienes entran a emborracharse y fumar en el local institucional para luego atacar a los que protestan. “No confiamos en el director de educación y de la Ugel, por eso hemos dicho que vamos a radicalizar la lucha”, concluyó.